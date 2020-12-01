Billboard 62年來首次！BTS韓文歌稱冠Hot 100

韓國勁爆男團防彈少年團（BTS）今年9月憑英語歌《Dynamite》登上美國單曲榜Billboard Hot 100冠軍，成為首個在該榜稱冠的韓國歌手單位，打破了韓國男歌手Psy於2012年憑Hit歌《江南Style》登上第二位的紀錄。

而BTS於昨日憑新碟《BE》主打歌《Life Goes On》再次登上美國單曲榜Billboard Hot 100冠軍，亦是「Billboard Hot 100」設立62年來，首次有韓語歌佔據該音樂榜的No.1，再次寫下K-Pop歷史新一頁。

《Dynamite》同時穩佔Billboard Hot 100第3位。Billboard方面表示非英語歌曲登上Billboard Hot 100首位，是繼Luis Fonsi與 Daddy Yankee合作歌曲《Despacito》後首次有韓語歌曲稱冠，至今亦只有Taylor Swift與BTS在公開新曲後，可以同時榮登Billboard 200與Hot 100首位。

BTS不忘在官方社交網留言感謝粉絲的支持，成員Jimin難掩興奮，表示原本打算唔瞓覺等好消息，點知都瞌着咗，他不忘與粉絲分享同時有歌曲稱冠Billboard Hot 100與季軍位置的喜悅，又感謝所有愛他們的Army(官方粉絲)，承諾會努力製作更好的音樂。