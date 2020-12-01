【戲院明起關閉14天】新片暫緩上映　譚耀文嗌慘：希望聖誕前解封

鑑於本港新冠肺炎疫情急速惡化，政府明日(2日)起進一步收緊禁聚令等一系列防疫措施。戲院屬公眾娛樂場所需要關閉， 由12月2日（星期3）零時零分起生效，為期14天。

原本12月3日上映的電影《逃獄兄弟》和《一秒拳王》叫停，而正在上映中的寰亞電影《阿索的故事》 亦無奈需要與觀眾暫別。《阿》片導演葉念琛表示：「最重要是希望疫情早日平復，觀眾能安全、健康地上戲院觀賞電影！人生有彎轉，好戲在後頭！」女主角王菀之 (Ivana) 亦說：「當然係以大家嘅安全及健康為首要考慮，希望疫情穩定落嚟，期待 可以重新上映，並再次得到大家嘅支持。我哋套戲主題係講人生有彎轉，咁依家轉咗呢個彎先啦！」

至於有份主演《逃》片的張繼聰說：「覺得好失望，但冇辦法，個疫情係咁樣，所以會配合電影公司嘅安排，重新上映會配合番個宣傳。」而另一位有份主演的譚耀文嗌慘：「真係好可惜，尋晚都瞓唔到覺，呢個幾月我同電影公司都好落力做宣傳，家人同朋友好期待，本來對套戲都幾有信心。不過安全緊要，小朋友都要返唔到學，希望聖誕前大家自律，如果大家唔自律疫情好難好番。電影難做，希望聖誕前解封，可以入戲院，戲院係合理安靜娛樂場所，如果連睇戲冇得睇，唔知有咩娛樂。」