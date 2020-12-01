「和牛眼鏡」食唔食得？

今回WAGYUMAFIA旗下品牌CHATEAUBRIAND聯OWNDAYS攜手打造聯名眼鏡系列，身為和牛迷和眼鏡迷的你，有興趣入手一副嗎？（互聯網）

嗜吃牛肉（特別是鍾意食日本和牛）嘅讀者相信早已聽過WAGYUMAFIA大名，這間由和牛達人濱田壽人（Hisato Hamada）及企業家堀江貴文（Takafumi Horie）共同創辦的餐廳，兩年前從日本進軍香港以會員制形式營運成為城中熱話，讓本地牛迷有機會可以品嘗到頂級和牛菜色。WAGYUMAFIA除了開餐廳賣和牛外，同時也有設計一些印有餐廳標誌的配飾小物如：碳纖銀包、卡片套及口罩發售。今回WAGYUMAFIA旗下品牌CHATEAUBRIAND更聯同日本眼鏡品牌OWNDAYS攜手打造聯名眼鏡系列，將其飲食界人氣延伸至潮流界。

CHATEAUBRIAND x OWNDAYS聯名眼鏡系列一共推出兩款太陽眼鏡款式，當中分別為黑色框Normal Type“Made in Japan”及透明框Sports Type，前者特別採用以織物製成厚度達6mm的醋酸纖維板材打造，質感厚實堅固；後者就運用TR90板材製作出輕盈透明效果，並配上偏光鏡片，透過特殊薄膜及可以防止紫外線的物料阻截反射光，適合進行跑步或單車運動時使用。而兩副眼鏡於鏡臂內側及外側位置均印上「CHATEAUBRIAND」字樣點綴，簡潔地營造出時尚感。