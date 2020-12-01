光棍節認愛！吳慷仁邵雨薇拍拖唔斷「戲」

台灣「金鐘影帝」吳慷仁與台灣女星邵雨薇緋聞傳足兩年，終於在光棍節認愛，隨即出動大方去拍拖，日前兩人去看電影被捕獲，一同現身台北市西門町的電影院，小倆口取票後，各自到洗手間報到，而體貼吳慷仁先買定兩杯飲料等候女友邵雨薇出來，就算在戲院門口遇到朋友金馬獎最佳新演員范少勳和藝人李玉璽，但小倆口只是向對方打個招呼、說不到幾句話便快步離開，急着享受兩人時光。

看完電影後，兩人找餐廳醫肚，但似乎都沒有意欲想吃東西，兩人竟走到另一家戲院，準備看下一部電影。這對情侶檔先是一起乖乖排隊，接着由吳慷仁令錢買戲票。買完票後，兩人先是到戲院對面的餐廳看了一眼，大概也是不合胃口，邵雨薇便一邊用手機搜尋店家，一邊和吳慷仁討論；取得共識後，兩人立刻走進一家居酒屋用餐。

雖然吳慷仁和邵雨薇曾分開一年，但去年底和今年六月，男方分別被拍到低調力挺女方的演唱會和舞台劇，證實感情依舊。如今雙方不排斥往結婚發展，談起男友，邵雨薇甚至金句連發「喜歡一個人沒有原因，就是莫名的喜歡」、「找不到比他對我更好的人」。她還透露，心中的夢幻婚禮地點，是日本輕井澤的石之教堂或北海道水之教堂，雖然擔心花費，但以吳慷仁的吸金能力，絕對不是問題。

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