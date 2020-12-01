曾樂彤代言廣告延期：變相多咗時間造歌

歌手曾樂彤今日晒腿現身新城電台，為頒獎禮進行拉票活動，她表示疫情期間仍然出到歌、做到宣傳已經好感恩，用平常心去拉票，對獎項沒有太多想法。眼見禁聚令再收窄至2人，她希望大家都身體健康，減少娛樂活動：「對我哋歌手嚟講就多咗時間造歌，同埋Plan吓下年嘅大計。」續透露今個月會再出1首歌，全年合共推出3首作品，問到下一步是出碟？她指要等公司安排：「呢個階段都係儲吓歌先，啱啱都再錄多1首，留下年出。」

第4波疫情現正爆發，樂彤謂都有工作受影響，原定10月中拍攝的代言廣告要延期至明年1月：「係拍新一季鞋嘅款式，好彩1月都趕得切。」

講到好友Jessica日前生日曾光顧的米芝蓮3星意大利餐廳有1名廚師確診、1名侍應亦初步確診，有跟Jessica食生日飯的樂彤說沒有擔心過自己會有事：「我係早2個星期約佢嘅，呢件事只係虛驚一場，佢本身都好小心，會做足防疫措施，其實都冇得驚，再少啲出街。」

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