媽媽住療養院　泳兒買車載爸爸出入方便探訪

歌手泳兒今日到新城電台為新歌《溝渠暢泳》拉票，笑說趁有得宣傳就要把握，因為疫情又再嚴峻，要加強防疫措施，第一時間就要檢查家中口罩存貨，並自嘲是「中產」階層：「依家得番3盒，但屋企有3個人，都要去補貨。」又謂本身約了3人聚餐，現時都要延期，因為當中有小朋友，安全為上。

提到現住療養院的媽媽，泳兒說早前疫情緩和期間，曾放寬1星期1次、每次准許1名家屬前往探訪，不過眼見爸爸是最擔心，故特意讓出名額，自己一直只透過視像跟媽媽見面。孝心十足的泳兒又說現時特別想買架代步車，接載爸爸來回療養院：「原本睇中咗部二手車，尋日買㗎啦，但突然個車主又話賣咗畀老婆個朋友，依家又要再睇過。（你有車牌？）有，但就唔係好純熟，所以最近都有操車嘅，可以揸到屋企附近嘅地方，點對點都得嘅，但如果要去做嘢就可能會遲到，哈哈！買車都係要睇緣分，可能連個天都唔想我咁快揸，操多陣車先。」

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