東沖有料到：泰國曼谷今年的聖誕氣氛

EmQuartier的聖誕活動揭幕儀式中有偶像團體到場出席，吸引了相當多的粉絲到場支持。（胡慧沖提供）

不少人向我查詢，在疫情及示威的影響下，今年泰國是否沒有聖誕氣氛呢？答案是「有！」正所謂「木馬也要去繼續轉圈」，各大商場早已亮燈及推出節日活動，到處張燈結彩，若非氣溫高達攝氏30多度，在如此濃厚的節日氣氛下，會以為自己身處歐美及日本等地方！

其實泰國的商場每年都會花大手筆來作聖誕宣傳，其中的EmQuartier今年便有不一樣的活動，找來了一隊深受年輕人歡迎的泰國偶像團體在商場內拍攝MV，並在商場內不斷播放。

話說泰國年輕人對追捧偶像十分瘋狂，例如在某商場外的大電視只要播出年偶像們的片段，便能吸引大批年輕人在外觀看！所以出動偶像來吸引人群實在不無道理，就算年輕一族的消費力有限，但他們看累了還是會到餐飲地帶吃喝休息，另外只要他們有父母同行，自然不愁沒有高檔消費。而當日EmQuartier的聖誕活動揭幕儀式中偶像團體亦到場出席，雖然露天區域天氣炎熱，但仍然吸引了相當多的粉絲，不少更舉牌支持，很是熱鬧！所以不能看輕偶像的魅力呢。

現時泰國樂壇已逐漸年輕化，一些年紀較大的歌神及歌后級前輩，往往在這些場合會乏人問津。

至於示威方面，示威群眾一直都以和平的方式進行。通常是由示威領袖指定某天某段時間集合搞活動，於晚上便會和平散去。一般都是在指定地點（有時候在遊客區，有時則會遠離）進行，所以對市民的影響不大，大家都如常生活。

無論如何，希望泰國在疫情下的聖誕能繼續美麗。

胡慧沖