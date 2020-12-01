超過半年冇工開！李思欣疫市性感接Job冇加價

藝人李思欣今日為代言的美容集團拍攝廣告，並以低胸晚裝上陣，她表示在疫市下仍有工作份外開心：「其實已經延期拍攝2次，間美容公司仲畀另一間公司收購埋。（酬勞有冇唔同？）酬勞一樣，唔減價已經係加價。（係咪好多工作受影響？）年頭嘅主持工作有啲延期有啲取消，本來12月都有，但要延期到下年2月，已經隔咗大半年冇工開。不過唔止我，行內好多人都受影響，我唯一希望係第4波係最後一波，唔好再有，希望2021年好過今年，今年好似白過同捱緊。」

問到在搵食艱難的時刻，老公范振鋒有否放寛她的性感尺度？李思欣笑言：「唔會，搵食艱難同性感係唔成正比，我呢件衫都有畀佢睇過，佢由結婚第1日開始，行禮時已經叫我拉高啲件婚紗，佢係保守派，我尊重佢，所以我平時低胸晚裝都只係心形剪裁，唔會deep V。」而在廣告中，李思欣會有一件頭的泳裝造型，她坦承平時甚少以泳裝示人：「我老公揸相機就得，着出嚟面對人就冇，好少着泳衣。（今日老公會唔會嚟監場？）我冇叫佢嚟，叫佢返屋企，費事我分心。（有冇收貴啲？）冇，因為之前都傾咗想有唔同造型。」