精選聖誕心意　疫情下的小確幸

剛踏入12月，雖然疫情突嚴重，但聖誕節氣氛還是隱隱滲透四周，在此嚴峻時刻，悄悄為親友準備聖誕禮物，可於艱難時刻造就窩心時光。

Little Maurizio玩轉佳節

深受年輕潮人擁戴的西班牙當代藝術家Javier Calleja趁聖誕節即將來臨，特意推出Little Maurizio限量版聖誕組合，繼續以其標誌性的創作人物Little Maurizio領軍，並以紅、綠兩款最鍾情的節日顏色創作，打造一套兩款充滿節日氛圍的造型，包括玩味十足的紅色聖誕小孩和綠色精靈，希望在這普天同慶的窩心節日，以藝術創作送上愛和喜悅。

口罩注入節日氛圍

疫情反覆之下，人人的生活都受到不同程度的影響，可是日子難過總要過，不如嘗試藉充滿聖誕色彩的口罩來調節一下心情，感受佳節帶來的喜悅。香港製造兼自家設計的口罩品牌Runway，新推出了一套4款聖誕特別版口罩，圖案分別為 Santa Red、Starry Navy、Snow White 及 Candy Pink，由圖案、顏色配搭和禮盒包裝均滿載心思，並透過數碼印刷技術及環保色墨﹐將多種經典的聖誕印花圖案呈現在口罩上，作為聖誕禮物送給親朋，實用之餘亦相當貼心。

新推限量紫色版本

Tom & Jerry這對歡喜冤家又有新搞作，今次Tom化身成毛茸茸的Teddy Bear，並以超夢幻的粉紫Look攻佔各位粉絲的心。說的是Soap Studio的Figure Plush系列，Tom & Jerry x Teddy Bear絨毛公仔推出限量「薰衣草紫」配色，不單止顏色特別，還帶有陣陣薰衣草香氣，而且每隻都有專屬的證書，極具收藏價值。