首爾時裝新貴　解構重塑軍裝

相信好多人對於韓國服裝品牌的設計都有一些既定嘅印象，例如剪裁輪廓及色彩配搭都會較為誇張，都是一些偏向舞台感的設計風格，畢竟K-Pop娛樂產業對於全球的影響力極高，有類似想法實屬人之常情。其實韓國國內的時裝潮流絕對百花齊放，並唔係來來去去只有啲乜乜天團着用嘅品牌咁悶。來自韓國首爾的新世代服裝品牌GORT就是近年的人氣之選，品牌擅長將上世紀的經典服飾單品進行設計解構，並融合不同流行元素及嶄新剪裁細節重新演繹，於韓國國內以至亞洲地區已日漸嶄露頭角。

今個秋冬季度GORT就繼續以「Honor The Past,Embrace The Present」為主題，挑選一些昔日經典服飾進行改造，剪裁風格貫徹品牌一直以來男女合用的Free Size及Unisex設計特色。當中褸款Liner Long Jacket及Liner Short Jacket就從傳統軍裝外套保暖內層為靈感，保留熟悉的線條輪廓，並運用拼貼剪裁方式將Camouflage迷彩及Bandana腰果花圖案加載其中，帶來新鮮感滿載的秋冬褸款。

系列中另一款Sweden 70's Snow Waxed Coat，設計就參照70年代瑞典陸軍部隊着用的M62 Snow Parka，選用75% Cotton/25% Nylon混紡布料製作，並於表層塗上一層薄薄的石蠟，因此對雨水或雪帶來一定程度的阻隔，而褸身兩側亦設有收納容量巨大的口袋，提供日常配襯時的實用性。