香港人四季都愛打邊爐，雖然這刻冬天不太冷，但冬日吃火鍋似乎更名正言順，坊間有餐廳趁機會開新分店或推出新款火鍋湯底和配料，甚至有火鍋下午茶，無論是川式、日風或台式火鍋，都令大家暖笠笠過冬。

辣療身心

剛於尖沙咀開分店的麻神麻辣火鍋，由即日至2021年1月推出全新的「麻神 × 艾莉絲美食治愈套餐」，艾莉絲是台灣著名命理師，是次的套餐有麻辣湯底配果凍鴨血，配料則有台灣蜂巢冰豆腐、澳洲Stone Axe手切牛肉、南非孔雀8頭鮑魚、新西蘭蟶子王及刀背、澳洲青口、台灣水蓮等，最特別是包括艾莉絲調製的氣運特飲2杯，客人還可和艾莉絲即場線上會面15分鐘，從命盤、星座、塔羅卡等命理分析，也可作靈魂和催眠治療身心。其他新配料還有本地的匙仁、牛胸膀、吊龍伴和頸心等牛肉，大家可慢慢歎。

季節限定美人鍋

日本火鍋品牌塚田農場由即日至2021年2月8日，提供日本宮崎縣及鹿兒島的時令特產及燒酎，當中有低卡低脂的宮崎地頭雞、まるみ（Marumi）豚肉，以及鹿兒島黑薩摩雞和南洲天然豚肉等，炮製出MARUMI豚肉美人涮涮鍋、宮崎地頭雞肉牛油果配芥末醬油、四川辣子雞風炭燒宮崎地頭雞、黒薩摩雞牛油果火腿卷和黑麻油走地雞白濃湯餃子，配上杜之妖精燒酎或黑馬長期貯藏麥燒酎設計的雞尾酒，消燥解渴。

川式禦寒

灣仔四川菜館川流新推出5款四川湯鍋，當中包括麻中帶香辣的貢布胡椒牛腩鍋、開胃的酸菜桂魚鍋、香濃的紅燒魚頭鍋和鮮辣俱備的山城毛血旺，讓客人吃出一身汗，暖住過冬。還有一款鹹香的鮮沙薑雞鍋，適合不大嗜辣的朋友。加上各式配料，讓湯鍋的味道更加豐富。

下午茶之選

尖沙咀的台灣過江龍寬巷子近日推出「午後‧百艷茶宴」的下午茶火鍋，食材特地以三層架盛載，頂層為澳洲和牛牛舌花、牛胸油花、松板枝香砌成的肉片玫瑰花，中層是品牌富創意命名的舊台式月餅糕、糖葫蘆、墨條牛軋、鳳梨酥、菠菠糖等火鍋料，底層則是迷你版的蔬菜籃花團錦簇，難得的下午茶火鍋，和朋友慢慢烚吓烚吓，有機會坐近窗邊的話，還可以欣賞到日落。最後來一口全新推出新派鳳梨酥甜品「盈月照寶盒」，相當滿足。

靚湯雞煲

雞煲一向給人重口味和香辣的感覺，沙田四季芬芳近日推出幾款四季靚湯雞煲，包括竹笙椰子雞煲、胡椒豬肚雞煲和松茸藥膳雞煲，這幾個養生的湯底，都配有三黃雞和米通，吃時還可以蘸豉油、指天椒、酸柑仔或南薑蓉，加指定價錢還可配雜菜，想補身記得飲多兩啖湯。