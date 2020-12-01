性能全數釋出　Ferrari 488 GT Modificata限量版

法拉利發布488 GT Modificata限量版車型，意大利文「Modificata」即經過改良升級的意思。全新488 GT Modificata專為賽道體驗及法拉利GT賽車俱樂部（Ferrari Club Competizioni GT）活動度身訂造，完美融合488 GT3與488 GTE的先進科技，並將兩者的卓越性能表現進一步改良升級。

車載主要針對不再受國際汽聯（FIA）的性能平衡機制（Balance of Performance）限制的動力系統，包括為傳奇的V8雙渦輪增壓引擎引入特別設計的零部件，並採用與賽車引擎相同的材料，經極致高性能調校，最大馬力高達近700cv，將性能表現全發揮。

車身空氣動力學設計亦全面改良升級，通過前移的壓力中心產生高下壓力。此設計可在不增加整體風阻的前提下，在車身前部產生極大的壓力，提升效率同時，令尾翼角度的調整更加靈活。除了鋁製車頂和輪圈外，新車還採用了與488 GTE相同的碳纖維車身，於230km/h行駛時，可產生超過1,000kg下壓力。