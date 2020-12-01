【激性感】自認開放！姜麗文中空露波邊　唔使問未婚夫

藝人姜麗文為無綫節目《流行經典50年》錄影，她以中空裝露波邊上陣，非常性感，她笑言大家覺得她打扮性感，但她覺得是時尚，因為裙子跟聖誕感覺配合所以才穿着。問到要否問准未婚夫？她坦言：「會send張相畀佢睇，但結果都係由我決定，不過我哋都係外國返嚟，所以覺得呢啲係fashion。（佢嘅尺度比你大？）係相反，因為我係加拿大，所以比較開放啲。（未婚夫對你件衫有咩評價？）佢話『你好靚，我話我知道。』（佢會唔會對你嘅打扮say no？）佢有時會話使唔使加番件外套，我話好，不過佢都明白我係藝人上台有時要性感。」

爸爸從不催婚生B 「思想好open」

姜麗文原定今年2月拉埋天窗，但因疫情而延期，她稱暫時不會再計劃：「睇吓個世界點先，等下年再算。（係咪已過結婚生活？）我哋拍拖9個月已經同居，依家差不多一齊4年，但從來冇鬧過交，因為我哋都好直接，有問題會即時講，大家好夾。（有冇計劃幾時生BB？）本來有，但因為疫情所以就遲啲先，我哋唔趕，但我好想爸爸（秦沛）抱孫，我好渴望見到呢個畫面，爸爸好鍾意小朋友，我有時諗起個畫面都會眼濕濕。（爸爸有冇催你生？）冇，佢唔會講，佢思想好open，佢話生小朋友係你嘅決定，唔好用我做借口。我屋企人最好係唔會催生BB同催婚。我自己就想順其自然，拍完《白色強人II》慢慢再諗結婚同生BB，2021年再講。」