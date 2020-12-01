【試過執二手傢俬】簡淑兒家境好遭拖欠薪金

有「仙氣女神」之稱的簡淑兒（Jessica）近年有不少演出機會，但大多飾演女兒或學生妹，最近她在劇集《踩過界II》中有突破性演出，首次演專業人士做律師。Jessica開拍前已1年沒有拍劇，要面對新角色，又要融入《踩》劇原班演員，壓力非常大：「監製好擔心我做唔到，我自己都好擔心。不過王浩信、蔡思貝同張振朗好好人，經常會畀意見同鼓勵我，拍咗幾場已經融入到佢哋，覺得好爽。」Jessica事前做足功課：「我有問律師朋友劇中條例嘅意思，明咗內容，個氣勢都唔同啲。」

Jessica當過3年娛樂新聞台主播，當時月入只有數千，要靠家人接濟，首次錄音及拍劇更因壓力太大而灑淚，但倔強的她從沒想過放棄：「條路係自己揀，遇到困難就放棄我會唔甘心，亦同唔到家人交代，所以就算幾辛苦，我爬都要爬完。」幸好她的堅持終有回報，自拍攝《愛．回家》後工作漸見起色，收入更由數千變數萬。

Jessica在現實中被指是富家女，她坦承的確沒有家庭負擔，但強調並非大富大貴：「我都要努力工作賺錢，家人嘅錢唔係我嘅錢。」她曾因家境較優而遭到不公平對待：「我試過比其他人遲出糧，或者買某啲用具，會問我攞番錢。」Jessica自言小時候家庭條件並不好：「我都試過要執二手傢俬用，因為真係買唔起。有捱過所以知道搵錢唔容易，都唔會亂花家人嘅錢。」