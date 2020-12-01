三級文物嚴重破損　鄧達智擲700萬重建祖屋起別墅

時裝設計師鄧達智（William）為元朗屏山原居民，現居的祖屋被列為三級文物，成為不少香港人心目中的景點。不過他的祖屋敵不過時間洗禮，雖然經過多次裝修，但今年受到白蟻侵蝕而嚴重破損！

他提供多張家居照，見屋內破爛處處，牆身批盪嚴重剝落，天花也穿窿，他說：「正門道百年大門畀白蟻蛀通咗，其實10年前做過1次好大型嘅裝修，但屋頂去水位做得唔好，啲水倒番入屋，所以蛀得好嚴重，實門都蛀通咗，道門好高，隨時會塌門，所以出入都危險！」

申請重建許可

他直言祖屋已無法維修，正申請重建許可：「祖屋重建係要申請許可，我諗住將祖屋拆件，盡量保存一磚一瓦，移去附近一個地方重建。新地方我買咗一段時間，空間大啲；而祖屋原址我會起過一個全新別墅，希望將來一新一舊會成為屏山嘅新地標。」

他預計重建祖屋要花300萬，建新別墅更要400萬，合共700萬的費用由他一手包辦，他說：「換着其他人，應該拆咗就算，但我好想保護歷史文物，同埋想趁疫情唔能夠外遊呢段時間，做咗呢件事，因為我計劃兩年後會去一個好長嘅旅遊，好想趁依家完成呢個心願。」