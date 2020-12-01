【#打錯我的名字Challenge】鞏姿希點解慘變「冇人姓」？

是他也是你和我，基本上人人都試過畀人打錯名。

社交平台不時有人發起潮玩Challenge，今期輪到「#打錯我的名字Challenge」，圈中藝人不知可有試過被人打錯名？或者自己打錯人哋嘅名呢？

鞏姿希：「其實由細到大都冇人識寫或識讀我個中文名，啲人問我點讀，我就會話係鞏俐個鞏，啲人先會記得，我以前喺英國時啲外國朋友話我個姓咁得意嘅，唔係佢哋平時見開嗰啲中文姓，我就話我係『冇人姓』㗎，哈哈。而我英文名係Krystl，但我係K字頭同冇咗個a，所以啲人成日以為我係Crystal或Kristy。」

李思欣：「打錯我個名嘅challenge喺我身上一定有，試過會寫錯我個名，思字同欣字寫錯晒，有啲人又會玩嘢叫我李思捷、李司棋、李詩韻都有，因為只係差一個字，喺街好易畀人講錯，有啲人係玩嘢有啲人係真係嗌錯，又會將陳詩欣叫咗係我。我自己都應該有試過打錯人哋個名，我寫人哋個名嘅時候可能會寫錯同音字，我知呢樣嘢人哋會介意，所以我會警惕自己，要check清楚先好寫。」

鄺芷凡：「我係鄺芷凡，平凡嘅凡，但細個啲同學會將佢改做鄺芷煩，佢哋會笑我話我好煩，大個啲人就會叫英文名Omi，但有啲人會唔識讀，所以成日有唔同發音。」