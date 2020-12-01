Q：我31歲，丈夫34歲，結婚一年多，婚後初期有使用安全套，性生活大約是每星期兩次。六個月前想懷孕已沒用安全套，由於聽說男士需要儲精，便將性生活集中在排卵的時候，在排卵日前一天做一次，排卵日通常做兩次，但經過半年仍未成功。丈夫抱怨太集中在某兩日過幾次性生活好累，又說平日要禁慾亦忍得好辛苦，曾經夢遺，這會浪費精子嗎？我算不算有不育問題？

R小姐

A：醫學上，一對伴侶在沒有避孕下進行慣常的性生活，超過一年卻沒有懷孕，可定義為不育，需要找醫生檢查和診治。由於你們嘗試了六個月，並非不育，毋須擔心。

夫婦一旦決定生育，也都會希望一擊即中，甚至會羨慕別人怎麼好像很容易成孕。懷孕之事，實在是急也急不來，必須順其自然。

你們對於儲精起了誤解，精子可短期儲備，毋須作長期儲備。精子儲存在男性精囊內，有它的生命期，太久沒有使用到，會老化和弱化，身體自然會精滿自溢，亦即遺精，又或者被身體自行吸收，重新製造新的精子。為了儲精而進行長時間禁慾，有違男性的性慾本能，夢遺其實是自然生理反應，代表丈夫已忍到極量，入睡後夢遺也是他無法操控的，所以並沒所謂浪費不浪費的考量。

夫婦倆可回復往常的性生活模式，向來是每周兩次的，便維持原來次數，不必為受孕而刻意全月禁慾。真正的儲精技巧是於女方進入排卵日前，稍為停止性生活兩三天，養精蓄銳，已可增加受孕率。排卵日的性生活次數，量力而為便可。

建議雙方放鬆心情，隨遇而安，不要因渴望懷孕而過分緊張，影響身心質素。精神壓力和焦慮只會令女性更難成孕。為求助孕，雙方應注意日常健康，睡眠要充足，若有飲酒和抽煙習慣，應盡快戒掉，以免妨礙了精子的健全和活躍度，酒精和香煙成分對胎兒發展也有影響。如努力超過一年仍沒見起色，那時可向婦科專業求助。

李偉儀