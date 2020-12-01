形象插水轉戰商界　黃奕：不小心就成功了！

憑飾演清裝劇《還珠格格》第3部「小燕子」而走紅的內地女星黃奕，經歷2次婚姻失敗，和第2任丈夫黃毅清互爆家醜、打官司爭女兒撫養權，形象跌落谷底，被迫淡出娛圈。早前她「復出」幕前，跟藝人葉璇透過內地網絡直播節目中公開互寸，成為熱話。

黃奕與葉璇的舌戰誰輸誰贏就見仁見智，不過她在營商上確實「贏得極光榮」，這位43歲失婚女人、人氣破產的女星，更傳遭廣告商追解約費，但只花逾5年時間就躍升為2間月子會所、智能紙尿褲及醫美公司的老闆。

其「創意蛋糕」品牌更是她的得意之作，曾年銷億元人民幣，李小璐、賈乃亮都愛吃其出品的Cup Cake，更是明星生日會的「指定蛋糕品牌」，如人氣小生王俊凱、陳偉霆的生日會都可見其品牌蛋糕的蹤影。品牌大受明星歡迎，連章子怡、范冰冰等亦是鐵絲，難怪「寸得起」的她自詡：「一個不小心就成功了。」逾5年間即逆轉成「隱形Big Boss」，其創意蛋糕品牌年銷逾億人民幣。

不過，黃奕轉型商界女強人也非「一步登天」，在演藝事業沉寂期間，她經父親鼓勵嘗試創業，她於節目中說：「租了上海最貴的寫字樓，可惜一度花光了所有積蓄。」事隔1年她重整旗鼓，奮鬥逾5年便開創了其「商業『黃』國」。現時身家豐厚的她有下個人生目標：「簽24位女明星。」似暗示要成立經理人公司，以老闆身份再闖演藝界。