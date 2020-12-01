Charlotte Sins　情迷內衣　性感絕倫

四仔脫星演出時，除衫嘅時間多過着衫，因此有脫星話根本唔需要注重服裝款式。不過美國人氣脫星Charlotte Sins就話，演出時着咩衫都冇問題，但係堅持內衣一定要夠靚，咁先至有美感呀！

一拍即合

雖然唔係有咁多男士了解女性內衣嘅款式，但可以肯定嘅係，性感又夠靚嘅內衣會令男士更加興奮，亦因為咁，女士們嘅衣櫃都有好多唔同款式嘅內衣，當然佢哋嘅目的未必係想吸引男士嘅目光，可能係因為着得舒服啦！講到內衣，喺美國拉斯維加斯出生嘅Charlotte Sins就最有要求同研究，事關佢早喺大學時期已開設網店售賣內衣，而且收入仲相當唔錯添！

至於佢點解會轉投四仔行業呢？原來喺開店之初，生意唔係太好，於是佢就諗辦法吸引客人，當時佢靈機一觸，索性自己做埋內衣模特兒，憑住性感造型，不但吸引到女客人幫襯，更吸引男網民嘅注目，令佢瞬間成為網絡紅人，而最意想不到嘅係竟然獲得四仔星探嘅垂青，問佢有冇興趣拍四仔。阿妹坦言一直以嚟都係四仔迷，更有諗過做脫星，因此兩人一拍即合，就係咁投身四仔界。

鍾情群戰

2019年8月佢同網絡四仔片廠Nexxxt Level Talent拍攝四仔短片宣告出道，之後又演出四仔片廠Team Skeet製作嘅《Stepsister Football Fxxxers》，雖然呢兩套作品都唔係大廠出產，但憑住阿妹迷人嘅氣質同外形，加上性感嘅內衣造型而大受四仔迷歡迎。至於仍有繼續喺網上賣內衣嘅Charlotte Sins，梗係唔會錯過宣傳產品嘅機會，故此佢每次演出都例必挑選私伙內衣上陣，難怪視覺效果會咁正啦！

成功爆紅後，獲得唔少四仔名廠嘅注意，如Naughty America、Devil's Film、Girlfriends Films等紛紛搵佢演出。如果大家有留意Charlotte Sins最近嘅作品，都係以群戰為主，據佢解釋，因為自從早前演出過呢類作品後，發現自己愛上演出群戰戲，覺得相當刺激，仲話未來會挑戰更多對手，希望四仔迷會鍾意。

Charlotte Sins出道短短一年，人氣飆升得勁快，社交網已有超過45,000名追隨者，認真厲害！為咗答謝粉絲嘅支持，佢經常會分享性感自拍照及精彩四仔短片，大家咪走雞啦喂！

Profile

出生日期：1996年8月15日

身高：175cm

三圍：34C-26-36