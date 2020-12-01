落油潤一潤　妙手回春

天氣愈來愈涼和愈來愈乾燥，大家出街要着多件外套之外，亦要注意滋潤肌膚預防爆拆喇。講到滋潤，AV業界資深人士神仙乙就諗起日本AV嘅回春按摩系列，當中女優扮演嘅技師招呼周到，除咗用精油配合巧手為客人按摩，仲大玩波地推油，唔使親身去試，齋睇都已經好滋潤呀！

如癡如醉

喺Prestige出品嘅《誘惑男士美容 #3》中，男主角太郎因為離婚而情緒低落，仲茶飯不思而搞到入醫院，期間遇到俏護士野野浦暖，唔單止美若天仙，仲對太郎相當親切添！喺太郎出院當日，暖妹就遞上一張卡片，話得閒可以去呢間男士美容店搵佢。太郎當然想再見暖妹啦，去到美容店時發覺原來原來兼職做按摩技師，除咗識得巧手推油，更加可以玩埋手作仔，甚至即場玩油潤交歡，令太郎如癡如醉，之後快就成為暖妹嘅恩客喇！

滿足需要

喺FALENO推出嘅《超高級男士美容》入面，絕色癡女友田彩也香喺一間男士美容店做技師，按摩手法熟練，而且態度親切，但係令佢成為紅牌技師嘅原因，唔單止係呢啲優點，而係佢好樂意滿足客人嘅性需要，當見到客人嘅長槍被精妙按摩而變到硬朗時，佢就會自動波為客人引爆，有時客人因為感到太舒服而瞓着咗，香妹亦會趁對方呼呼大睡而主動騎乘一番，靈活嘅動作令客人在夢中感到快慰無比，但係又唔會嘈醒客人，真係高招呀！

全面配合

OPPAI推出嘅《淒乳偶像巨乳回春按摩》，講述擁有H奶嘅美熟女中野七緒飾演按摩技師，按摩手法精妙，雙手喺客人身上游走，往往令客人爽到爆燈兼疲勞盡消，不過最令客人覺得過癮嘅係，想反客為主一樣得，因為七緒對巨乳絕對可以開放畀客人手口並用肆意品嘗，如果想阿妹表演胸夾引爆一樣冇問題！咁進行床戰又得唔得呀？梗係得啦！七緒會全面配合客人，就算打真軍兼中出都得，最緊要客人開心！

簡評

技師一雙巧手乘住按摩油嘅潤滑細意咁游走客人嘅身上，認真相當舒服，對男士嚟講甚至有回春作用，所以日本AV界就有好多按摩系列。喺3部作品當，本仙最鍾意野野浦暖主演嘅《誘惑男士美容 #3》，因為暖妹甜美又標致，身材纖巧又白滑，同男優大玩波地推油嘅場面，認真養眼！加上各種按摩技巧同床巧都表現一流，令人睇得興奮又過癮。