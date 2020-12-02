吉時：上午5時至7時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：中午11時至1時、下午5時至7時

宜：嫁娶、開業、拜師

忌：開井、取魚、狩獵

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：2、3、5、8

幸運顏色：綠

生肖指數 是日吉星：狗

鼠：→ 今天或會出現種種不愉快的問題，你已經用盡一直方法來緩和彼此關係。

牛：→ 感到來自工作及生活壓力，但幸好你還有愛情的滋潤，可將不愉快減淡。

虎：→ 你最在意的事情，未必能出現最完美的結局。凡事以平常心看待就對了。

兔：↓ 這天你和伴侶的財運都不太好，用錢還是要有節制點，勿見一樣買一樣。

龍：↓ 發覺戀人的缺點及老毛病發作，笑着說出不滿，總較板起臉指摘對方好。

蛇：→ 自問未能完全掌握愛侶的心意，可試試打探愛侶的心意，作進一步行動。

馬：→ 只不過是發生了一件芝麻小事，不要為此而心煩，事情都可以迎刃而解。

羊：↑ 對愛侶的付出要作出適當的獎勵及回應，這樣雙方的關係才會更長久。

猴：→ 活動編排上出現失誤，別太在意，只要有心，有小瑕疵他人亦不會介意。

雞：↓ 是日沖煞，這個世界是沒有必勝之術，不要心存僥倖，凡事要較努力。

狗：★ 整體運氣不錯，不妨相約情人到初相識的地方吃飯，能增進彼此的感情。

豬：↑ 今天還是放下自身暫時解決不了的問題吧，盡情享受眼前的美好時光。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌

十二星座 是日運程

白羊：事業及正財運較佳，求職、轉職等宜積極。做生意、自僱等，開單則要多予耐性。

金牛：人氣及情緒不穩，家庭運稍遜，宜多注意及小心處理家事，保持樂觀，有助過度。

雙子：精神狀態、辭令及思考力一般，為免影響工作或功課，宜減少社交，爭取休息。

巨蟹：社交運雖旺，更可帶來賺錢或工作良機，但人事問題或會較頻，處事宜保持靈活。

獅子：人氣較旺，事業及工作運較佳，機遇不乏，但辭令及思考力一般，宜注意言詞等。

處女：公幹、出勤及海外項目等，進度或見阻力，小心處理文書等，善用人緣可助過度。

天秤：正財運回升，開單等將較利好，宜積極。但經濟狀態卻處於變動時期，宜作重整。

天蠍：戀愛運不穩，避免堅持己見，保持靈活多協調，有助增進及改善彼此溝通及感情。

人馬：工作及正財運回穩，進度較佳，有利增進業績等。但出勤、出差等，需多予耐性。

山羊：人氣、人緣、桃花及戀愛運轉佳，但夫妻運一般，宜保持專一，多注意溝通情況。

水瓶：家庭及感情關係或較費心，辭令及思考力或較不穩，相處宜多予耐性，嘗試包容。

雙魚：社交運較佳，利友朋結友，但工作時宜多加用心，多加注意合作及人際關係為佳。

預測：周五前外交力量回升，各國溝通空間較寬，或見正面轉機。