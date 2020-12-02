東方日報C1：麥明詩緋聞機師男友秘密入圍選秀

繼打造香港小姐成為「逆市筍工」後，無綫瞄準機會再「出招」，舉辦《衝上雲霄大選》吸納受裁員潮影響的空姐、空少及飛機師入行，冠軍更有10萬獎金！據悉，麥明詩的緋聞男友飛機師Keith已經入圍，兩人隨時有機會在幕前合作。

本地新冠肺炎疫情進入第4波，令航空業界走出寒冬遙遙無期，面對裁員、減薪，無不叫苦連天。正當業內各自謀求出路之際，無綫再定出「救市行動」吸納人才，將於12月26日 Boxing day舉行《衝上雲霄大選》，歡迎能操廣東話的空姐、空少及飛機師參選！據知，賽制採取寬鬆態度，不限年齡及婚姻狀況，只要有個人性格及外形便可以參加，務求挑選出有潛力的參賽者轉型做演員，為小生、花旦補充新血，加強一度「斷層」的演員陣容。

入圍即袋5,00 冠軍有10萬

《衝上雲霄大選》已於月前展開首個秘密面試，反應相當踴躍，吸引百多位空姐、空少及飛機師參與，預計有15至20人入圍。入圍後即時向「錢」進，各人先獲得5,000元現金津貼，若然成為冠軍，更有10萬獎金及寶貴的演員試鏡機會，絕對是「疫」市筍工。據悉，前港姐冠軍麥明詩的飛機師緋聞男友Keith已經順利入圍，曾為《#後生仔傾吓偈》擔任嘉賓的他現年約30歲，亮相節目時已被網民大讚「型英帥」，相信憑着俊朗外表兼年輕有為，入行後發展冇難度，分分鐘有機會與麥明詩「情侶檔」合作演出。

黃智雯向舊同事推介

今次從航空界吸納人才，皆因不少現役藝人亦曾任職空姐，憑着樣靚身材正參選港姐而進身演藝圈，當中包括2007年港姐黃智雯，她曾當空姐3年；「宅男女神」劉佩玥於2013年贏得港姐季軍前亦是空姐；今屆港姐更有「狂野空姐」廖慧儀，雖然名落孫山，但參選時一直是「風頭躉」。對於舉辦《衝上雲霄大選》，黃智雯力撐「師弟師妹」：「仲會同身邊嘅舊同事分享有呢個活動，機艙服務員受過訓練，有好多實戰經驗，能夠畀多啲人睇到佢哋嘅專業係好事。」劉佩玥則表示構思很有趣：「呢一年對各行各業都好大衝擊，如果想嘗試演藝事業，挑戰吓唔同方向，有呢個機會要好好把握。」廖慧儀亦讚比賽夠創新：「機艙服務員都係靚仔靚女，語言同溝通技巧亦有優勢，性格多數都比較外向，好適合做演員呢行。」

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