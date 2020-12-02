傳奇歌星鄧麗君珍貴展品　於港鐵中環站展出

由即日起至2020年12月31日，乘客途經港鐵中環站J出入口的「港鐵‧藝術」展廊，可以近距離欣賞傳奇歌星鄧麗君小姐的珍貴物品，從中了解她的歌唱生涯及事業，展品包括珍貴照片、唱片封套、地鐵紀念車票、鄧麗君微型雕像及其故居模型，以及她送贈予歌迷會的衣服及飾物。(客戶提供)

【營業資訊】港鐵中環站J出入口的「港鐵‧藝術」展廊由即日至12月31日展出由「香港鄧麗君歌迷會」主辦的「夢縈魂牽鄧麗君」回憶展，首次展示一代歌后鄧麗君小姐的多項珍貴物品，以紀念這位傳奇歌星逝世25周年並重現其昔日風采。

是次展覽展出約100件與鄧麗君有關的珍貴物品，包括照片、唱片封套、地鐵紀念車票、鄧麗君小姐微型雕像及其故居模型，以及鄧麗君小姐向歌迷會送贈的衣服及飾物。歌迷會會長張艷玲女士希望參觀者可從展品中感受及了解鄧麗君小姐於60至90年代的輝煌時刻。她說：「鄧麗君小姐的忠實歌迷可以透過展覽重溫她的魅力與風姿，而90後的參觀者也可從中更了解鄧麗君的生平和她永恒的經典金曲。」

港鐵公司公司事務總監蔡少綿小姐表示：「我們有幸在港鐵站內舉辦關於歌星鄧麗君小姐的回憶展。她清澈甜美的聲音及精彩的歌唱表演令無數人為之着迷。是次展覽能夠讓其歌迷及大眾近距離接觸這些陪伴鄧麗君小姐歌唱生涯的珍貴物品，並從中感受到她永恒的藝術與風采，貫徹『港鐵‧藝術』將藝術融入大眾日常生活當中的宗旨。」

「夢縈魂牽鄧麗君」回憶展是「港鐵‧藝術」的最新展覽。港鐵公司透過「心繫社區」計劃，將藝術融入不同車站的展覽場地，讓藝術家一展才華，並推廣公共藝術欣賞。

「夢縈魂牽鄧麗君」

展覽日期：即日至2020年12月31日

展覽場地：港鐵中環站J出入口「港鐵‧藝術」

費用：免費參觀