【星星蜜語】經歷過困難時期　面對生活變得更成熟

經歷了重重困難，是時候作出各種計劃，以更成熟心態預備新一年的來臨。（設計圖片）

由現在至12月17日，雖然疫情持續，但人們入冬放假的心情愈來愈熾熱，在做足保護措施之下，仍然希望到處走走，做各樣的計劃和事情，好好預備假期和新一年的來臨。人們經歷了2020年的苦難，變得更成熟，更懂得為未來而計劃和預備。

【十二星座提點】

白羊座、獅子座、人馬座

這是迷惘的時期，有些事情不知何去何從，糾結很久仍然未能作出決定。要學懂脫離一下自己的小世界，將心思放在更闊的周遭環境，會有助你更全面地看通事情，找到決定答案。

金牛座、處女座、山羊座

你身邊有好些友伴樂意幫助你、陪伴你，給你好的意見。善待他們，他們會更善待你，亦要好好享受一下與身邊朋友的共聚時光，讓自己心情輕鬆起來。

雙子座、天秤座、水瓶座

這是忙亂的時期，身邊的人不是很好的隊友，常常製造一些麻煩和手尾，讓你收拾他們的爛攤子。請好好與身邊的人溝通和管理好你負責的事情，減少出錯的機會。

巨蟹座、天蠍座、雙魚座

默默耕耘的時期。有很多工作和賺取收入的機會，請好好把握，雖然會辛勞一點，但日後的你會感謝今天的你所付出的努力，你明天會有所收成。

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Carlie

Angel Circle占卜館塔羅占卜師、天使通靈師、前世回溯師及動物傳心導師。（Facebook專頁：Angel Circle）