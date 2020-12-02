落選港姐廖慧儀前男友油麻地墮樓重創　送院不治

油麻地渡船街今日（2日）6時許，一名男子由上址一大廈高處墮下，重創倒臥在文匯街附近馬路上，有途人行經發現，通知大廈保安報警。救護員到場將昏迷事主送往廣華醫院搶救，惜其後證實不治，警方經調查後證實事主姓張（27歲），現場未有發現遺書，相信事主由大廈天台墮下，其死因有待驗屍確定。

據悉，死者為落選港姐廖慧儀的前男友Sam，張在事發前曾於社交媒體留言尋死，以英文感謝在人生路途上曾支持過自己的人，並透露在過去兩個月精神上及身體上均「受到折磨」，表示再也無法忍受，又留下「再見」、「請原諒我」等字句。

其後，有自稱為死者胞妹在同一個社交媒體帳號留言，指「哥哥已經不在了，感謝你們的擔心，未來會有設靈，會再通知。」東網嘗試聯絡Sam，對方妹妹以whatsapp回覆：「哥哥已經不在了 謝謝關心 妹妹上」另廖慧儀今日以身體不適為由，將不會出席下午舉行的公開活動。

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