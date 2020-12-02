【情路回顧】疑陷三角戀！Sam曾向廖慧儀透露想尋死

香港小姐落選佳麗「狂野港姐」廖慧儀的前男友Sam今晨在油麻地墮樓亡，他分手後疑受情困，在社交網留下遺言後自殺，而他的妹妹也在他的社交網證實「哥哥已經不在」。

廖慧儀面試港姐時已經承認與Sam同居，廖慧儀因參選港姐被其他佳麗的粉絲攻擊而與網民展開罵戰，Sam在網上力撐女友齊齊反擊網民，及後廖慧儀五甲不入，Sam即時冧爆話：「你是我心中的冠軍。」

落選後廖慧儀簽約無綫，被指與節目《#後生仔傾吓偈》的孔德賢過從甚密，令正印Sam感到不滿，Sam嬲爆於社交網公開投訴Danny，「警告」對方不要再找廖慧儀，兩人陷入分手邊緣。事後廖慧儀表示與男友情未變，而Sam都話對女友百分百信任，更上載「女上男下」的照片。

怎料至今年10月中，Sam突然喺社交網發文自爆被狠飛，表示與女友拍拖一年半，大大小小傷心的事都陪對方經歷過，更激動地問廖慧儀「點解要咁樣對佢」。之後廖慧儀被傳大肚，她否認懷孕傳聞，但沒有承認已與Sam分手。

到10月下旬廖慧儀表示社交網被hack，被人跟蹤及被炸Whatsapp，更指有人要在出Post要她畀世人公審，更有一句指對方「日日都玩跳樓」。而Sam回應東網指兩人曾復合一至兩日，但未幾再分手，為箍煲承認有打過幾百個電話，由於女方封鎖他的通訊方法，故透過親朋的電話致電對方想說明一切，他當時向記者明言女方態度絕情，感到痛不欲生。

到10月尾，兩人分手近一個月，Sam表示獲得朋友開解，生活開始回復正常，更上載行山運動等照片，不過仍未忘情，更為廖慧儀講好說話：「其實佢係一個好盡責、好好嘅女朋友。依家失去咗先會覺得要更加珍惜，冇咗佢喺我生命入面，好似爭啲嘢咁，要用時間去適應。朋友都叫我唔好咁執着。希望大家仲做到朋友。」

事隔1個多月，以為一切事過境遷，怎料今日傳來噩耗，Sam疑為情困於油麻地墮樓身亡。