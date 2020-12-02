「大魔王」銀禧紀念　玩新色兼自動綁帶

2020年12月02日 13:00
  • 東網電視
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    每逢聖誕節前夕，波鞋迷最期待的就是等Jordan Brand推出被稱為「大魔王」的Air Jordan XI。今年更一次過推出Air Jordan XI Jubilee及Air Jordan XI Adapt，可以滿足不同波鞋迷的喜好。（互聯網）
    每逢年尾臨近聖誕節前夕，波鞋迷又會望穿秋水期待及猜測Jordan Brand會復刻推出Air Jordan XI邊一款配色。此慣例大大話話都經已無間斷地保持了十多年。日前，Jordan Brand終於正式發布今年將會於12月12日為1995年面世的Air Jordan XI推出兩款全新配色，分別是紀念誕生25周年的Air Jordan XI Jubilee及加入Nike Adapt技術打造的Air Jordan XI Adapt，透過兩款新色去回顧Michael Jordan於籃球場上的輝煌成就及展示品牌對創新科技的熱忱。
    當中Air Jordan XI Jubilee就繼續選用高級物料製作，鞋身設計採用黑色尼龍配襯標誌性的黑色漆皮，鞋筒外側的「JUMPMAN」標誌及後踭的「23」字樣以銀色呈現；而鞋舌上的標籤亦特別換上皮革設計以提升質感，鞋帶孔更首次加入「JORDAN」字樣點綴，鞋底腳掌前後位置亦同樣採用銀色設計呼應鞋款誕生的銀禧紀念。
    除了為Air Jordan XI換上全新配色外，Jordan Brand今年更特別將Nike Adapt技術結合到鞋款上。據說早在鞋款正式面世之前，當時負責設計Air Jordan XI的設計師Tinker Hatfield就已經有創作無鞋帶籃球鞋的天馬行空想法，奈何當年受技術所限無法正式投產。25年後，Jordan Brand將大膽的想法變成現實，保留經典外觀之餘，亦同時為鞋款注入新世代Nike Adapt技術。經配對後就可以透過應用程式自由調節貼合度，並選擇自己喜歡的LED燈光顏色以閃爍或靜態模式顯示。相信呢對Air Jordan XI Adapt會是繼Nike Mag後，最多人想擁有的「自動綁帶」波鞋。