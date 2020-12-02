「大魔王」銀禧紀念　玩新色兼自動綁帶

每逢聖誕節前夕，波鞋迷最期待的就是等Jordan Brand推出被稱為「大魔王」的Air Jordan XI。今年更一次過推出Air Jordan XI Jubilee及Air Jordan XI Adapt，可以滿足不同波鞋迷的喜好。（互聯網）

每逢年尾臨近聖誕節前夕，波鞋迷又會望穿秋水期待及猜測Jordan Brand會復刻推出Air Jordan XI邊一款配色。此慣例大大話話都經已無間斷地保持了十多年。日前，Jordan Brand終於正式發布今年將會於12月12日為1995年面世的Air Jordan XI推出兩款全新配色，分別是紀念誕生25周年的Air Jordan XI Jubilee及加入Nike Adapt技術打造的Air Jordan XI Adapt，透過兩款新色去回顧Michael Jordan於籃球場上的輝煌成就及展示品牌對創新科技的熱忱。

當中Air Jordan XI Jubilee就繼續選用高級物料製作，鞋身設計採用黑色尼龍配襯標誌性的黑色漆皮，鞋筒外側的「JUMPMAN」標誌及後踭的「23」字樣以銀色呈現；而鞋舌上的標籤亦特別換上皮革設計以提升質感，鞋帶孔更首次加入「JORDAN」字樣點綴，鞋底腳掌前後位置亦同樣採用銀色設計呼應鞋款誕生的銀禧紀念。

除了為Air Jordan XI換上全新配色外，Jordan Brand今年更特別將Nike Adapt技術結合到鞋款上。據說早在鞋款正式面世之前，當時負責設計Air Jordan XI的設計師Tinker Hatfield就已經有創作無鞋帶籃球鞋的天馬行空想法，奈何當年受技術所限無法正式投產。25年後，Jordan Brand將大膽的想法變成現實，保留經典外觀之餘，亦同時為鞋款注入新世代Nike Adapt技術。經配對後就可以透過應用程式自由調節貼合度，並選擇自己喜歡的LED燈光顏色以閃爍或靜態模式顯示。相信呢對Air Jordan XI Adapt會是繼Nike Mag後，最多人想擁有的「自動綁帶」波鞋。