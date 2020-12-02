羅志祥打破沉默再懺悔　最滿足係見到「佢」笑

台灣天王羅志祥（小豬）今年4月被前度周揚青數臭，「毀滅式分手」令佢事業盡毀，相隔7個幾月，佢近日接受訪問時就重提呢件事！佢坦言當下思緒混亂完全唔知點樣面對：「我一直重複看了好幾次，覺得很突然、思緒很亂！」唯一要做嘅就係發訊息畀身邊有工作關係嘅人講抱歉。對於被網友封為「時間管理大師」，佢話第一時間擔心嘅係家人反應。

佢又再次向因為佢而受傷嘅人道歉：「還是要跟因為我的錯誤而受傷的人，鄭重說聲對不起，同時也要跟大家說聲對不起，因為我個人情感上做出了很不好的示範，也想跟粉絲們說聲對不起，讓你們擔心了。」

當被問到最近心情時，佢起初唔太想講，怕講多錯多：「別人會不會覺得我在把妹呀？」之後先透露忙住滑水、打高爾夫球等運動，努力Keep住身形，而經理人都叮囑佢，唔好灰心喪志「不要放棄自己而變肥」，現時最大嘅滿足就係「看到媽媽的笑容」。

小豬因為呢件桃色醜聞而停工多時，有指佢至少冇咗4個代言、3個節目主持，大概失去約6億新台幣（約1.66億港元），小豬被問到幾時會復出，佢就認為自己從未退出過演藝圈，所以就冇所謂「復出」，不過有指佢12月5日將「大動作」回歸幕前，未知到時會否見到佢現身呢？