逾20億港元隱形遊艇

地中海是全球知名遊艇廠的集中地，其中來自意大利的Fincantieri Yachts，先後推出多款新穎遊艇，曾贏得World Superyacht Award。以超級遊艇Mirage為例，外側配備一層特製鏡面玻璃，使船身能與天空、海洋融為一體，塑造出隱形似的視覺效果，特別適合追求高度私隱的富豪。想把這艘特色遊艇據為己有？盛惠約2億英鎊，相當於20.7億港元！

船身採用特製玻璃

Mirage，解作海市蜃樓，意味着這艘超級遊艇帶有一種假象或予人一份錯覺。負責設計的荷蘭公司Van Geest Designs，由遊艇設計師Pieter Van Geest和室內設計師Tracey Canavaggio共同創立，二人為了使遊艇能與大海融為一體，多次對玻璃的規格與功能作研究，終決定在所有垂直方向的面板用上一種由德國廠商生產的變色鏡面玻璃，當遊艇航行時，船身的鏡面會反射海面周圍的景象，令身處50米之外的人士產生錯覺，以為遊艇在大海中潛形，特別適合追求高度私隱的富豪。

規模媲美海上宮殿

至於船上的乘客也有近似感受，因內部結構亦採用鏡面玻璃，可反映出居室周邊的環境，換言之，室內、室外彷彿打成一片。值得一提，當初於Monaco Yacht Show發表的Mirage，船長106米，屬總噸位達4,200噸的超級遊艇，實際建造時間預計要3年半，船上有6層甲板，除了設有7間主人房及客房，可容納14位乘客，並配備大型休憩空間、游泳池、戶外影院、浸浴池、直升機停機坪等，規模媲美一座海上宮殿，可滿足船主各種玩樂需要。性能方面，Mirage的最高航速達19節，若以14節速度巡航的話，則可行駛5,500海里。

規格表

船長：106米

船寬：15.2米

吃水：4.25米

總噸位：4,200GRT

引擎：2 × abt. 3440 kW

最高航速：19節