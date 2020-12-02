全新高汁日菜　二人撐枱腳都無問題

香港的日本料理店，感覺猶如便利店，總有一間在附近，近日又有好幾間新開日本餐廳進場，有些更是過江龍名店，食材優質食味一流，無論是丼飯、串燒、燒肉等都有，大家可按自己的預算和口味慢慢挑選。

包攞萬有

最近於九龍塘商場內新開的鳥十TORITEN，菜式包羅萬有，有串燒、丼物、廚師發辦、壽司、刺身和拉麵等，相當多元化。丼飯的話，推介分量十足的龍蝦雜錦刺身丼、爆瀉的三文魚籽葱吞拿魚腩丼和選用A4佐賀和牛西冷製作的火炙和牛丼。愛喝酒的，可來佐以惹味串燒；鹿兒島赤雞肉製作的梅醬紫蘇雞肉串、赤腩五花腩芝士明太子串或鹽燒A4佐賀和牛牛肋肉串等，統統好佐酒，吃到最後再來一碗海老麵豉湯拉麵或京都胡椒白湯拉麵作結，大滿足。

吞拿魚迷之選

早前在尖沙咀開業的鉄火堂吞拿魚專門店，顧名思義以吞拿魚做主角，店內選用日本直送原條藍鰭吞拿魚，還不定期有現場劏魚表演，即劏即吃夠晒新鮮。刺身可吃到一些特別的部位，如魚頭的腦天、頸拖羅等，當然少不了肥美的丼飯，客人可自選赤食、中拖羅、大拖羅、碎葱吞拿魚和其他材料作拼配，新鮮美味。

高級鐵板燒

中環新近開業的T8，主打正宗日式鐵板燒和壽司，以高級食材作賣點，如A5宮崎和牛、鹿兒島薩摩和牛、澳洲和美國牛肉、澳洲羊肉等。店內的午市和晚市賞味餐單，包括有A5宮崎和牛牛扒、肉眼及牛柳，鴨肝配紅酒啤梨汁、蝦夷鮑、龍蝦濃湯及海膽炒飯等菜式，配合各款純米大吟釀，讓味蕾有極致享受。

過江龍燒肉店

將於12月中旬在中環開設的燒肉品牌石田屋，是品牌衝出日本的首間海外分店，店家以超過20種優質牛肉作賣點，創辦人兼社長石田清憲從神戶、沖繩及鹿兒島挑選頂級A5及A4日本和牛運來香港店，當中包括特選神戶牛西冷及肉眼，A5極上里脊肉、腰脊蓋肉、牛小排、牛板腱和臂肉等。另外，還有日本豬肉、雞肉、海鮮等選擇。吃燒肉時配清酒、生啤、威士忌又或雞尾酒都得，愛酒人士之選。

高質廚師發辦

尖沙咀的日式廚師發辦料理店鮨白鳥，由來自九州的大廚原田誠師傅主理，選用當造而矜貴的食材，如會選用北海道秋刀魚、馬糞海膽、團扇海老、緋扇貝等，而獲熊本縣金獎的對馬鯖魚，油脂豐富，還有日本九州的極上「A5熊本和王」等。菜式亦富有創意，包括師傅自家創作的月見槍烏賊壽司、海膽槍烏賊壽司，以及傳統的鱧壽司和酢鯖棒壽司，午市的廚師發辦只需數百元起，價錢尚算親民。