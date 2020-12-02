【遺書曝光】Sam生無可戀矛頭指向廖慧儀：無數大話瞞住我跟另一個人出去

落選港姐廖慧儀舊受Sam臨死前於電腦留下千字遺書，內容全都圍繞廖慧儀，一字一句表現出失去最愛，生無可戀的情緒。遺書中指9月起經歷失業，被背叛、分手，失戀，令生活失去重心，情緒崩潰又不穩定，覺得人生好很累，不想走下去。他寫上：「失去了你是我一生最大的挫折和折磨，只要想到如果以後的另一半不是你，結婚生兒育女的也不是你，就不想再繼續下去，真的是找不到生存下去的理由。」

Sam又多謝這段時間朋友家人的陪伴與開解，但都未能令他釋懷：「只要一想到這個人永遠不會再回來，將來還有可能要看着她與別人在一起，結婚生兒育女，就已經痛苦不堪。」他又指打算30歲前與廖慧儀結婚生兒育女，大家已認定對方為結婚對象，但一切由選完港姐入娛樂圈後開始改變：「這也許就是你一直以來想要的知名度，受人注目的感覺，你一直想要的東西終於實現。你的世界眼界擴闊了很多，你的世界不再只有我一個。」

但廖慧儀參選後短短一個月，不如意事件頻頻發生，他失意時未能獲得女方安慰，反而還被瞞騙、隱瞞：「在我最需要你的時候，你用無數個大話瞞住我跟另一個人出去，當你在做這些事時，你有否想過對我造成的心理打擊陰影會有多大？」

廖慧儀與他分手，Sam用盡方法挽救下不果，他最終走不出這段情，亦沒有力氣重新認識一個人：「不想再結識另一個陌生人重新再來，如果將來新娘老婆不是你，我也沒有生存下去的理由，假如是這樣，不如就到這裏就算了，好嗎？」

東網到廖慧儀寓所了解，於樓下按她所住單位對講機，很快有人對答「喂」了一聲，當記者表明身份時，隨即收線，沒有再應機。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626