本日日本：新登場！去7層高IKEA涉谷店又食又買

在日本，宜家家居（IKEA）一般都開在遠離市區的地方，因這樣才有充裕的空間給顧客購物。最近就有兩間分店突破這個傳統，繼原宿分店後，日本首間七層高的涉谷店亦剛正式開幕。從JR涉谷站步行5分鐘就可到達，從此多了一處Shopping勝地！

新店的一至六樓是商品陳列區，七樓是餐廳，總面積約4,800平方米，共展示約3,100件產品，當中約1,800件可以即場買走，另外有約9,500件IKEA Japan辦理的商品，可以在涉谷店訂購，並於後日送貨。

此店的一大亮點是設有世界首間素食熱狗專門店，供應不使用肉類的素食熱狗，不但低熱量、低脂、低膽固醇，還有超高的食物纖維、蛋白質等，種類約10款，當中8款是IKEA涉谷店限定商品，口感和一般肉製品沒太大分別，無論是否素食者都會喜愛。

此外也不要錯過IKEA涉谷店的限定商品，推介使用IKEA經典藍色購物袋材料製作的帽子KNORVA，因為有出色的防水功能，可以在雨天使用，更可摺疊起來方便收納。還有以色彩繽紛魚圖案設計的 MUSSELBLOMMA，有Cushion套、Tote bag、枱布等，同樣是涉谷店限定貨品。此外，IKEA涉谷店及原宿店正率先發售印上IKEA標誌的EFTERTRÄDA系列產品，例如手提袋、浴巾、小朋友T-shirt、鎖匙扣等。

不得不提的是，在店內的許多商品都可以看到掛有「IKEA Family價格」的藍色標籤，只要加入「IKEA Family Member」，當天就可以用會員的限定價購買商品，還有生日折扣或飲品券等，入會也毋須額外付費。

IKEA涉谷店

地址：東京都涉谷區宇田川町24-1髙木Building 1/F至7/F

營業時間：11:00am~8:00pm