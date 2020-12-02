女兒疫情放無薪假　黎燕珊母女檔搞網上節目

藝人黎燕珊與陳穎妍日前出席凍齡養宮中心開幕活動，疫情進入第4波，黎燕珊感恩仍接到活動，而其從事航空業的女兒Wynce則正放無薪假期，兩母女亦正密鑼緊鼓籌備飲食及扮靚網上節目，更夢想將來開糖水店，她說：「阿女現時係要放2個月無薪假期，所以有空閒時間就與阿女一起做運動，研究煮嘢食，敷面膜扮靚！因為我除咗有『珊姐私房菜』，亦最鍾意食甜品，尤其是傳統糖水，例如桑記生蛋茶、蕃薯芋頭糖水、腐竹雞蛋白果糖水，亦係我嘅拿手甜品，我夢想將來可以開『珊姐糖水店』，依家招呼朋友為先！」黎燕珊更以積極態度面對疫情，一家三口有更多時間相處，感情增進不少亦是好事。

她剛完成無綫劇集新劇《異搜店》拍攝工作，與劇中演員經過多個月來的相處，十分開心，黎燕珊笑言多了一對仔女陳曉華與麥秋成，因為現實生活珊姐都是有一仔一女，所以很容易將現實生活代入角色當中，正如平時喜歡與女兒研究扮靚心得，戲中亦一樣跟曉華交換意見，自從加入TVB之後，她多了很多位靚阿女！

近年較少露面的陳穎妍，原來曾因拍劇壓力大，日夜癲倒以致皮膚敏感十分煩惱，後來因為愛上跑步才慢慢改善，所以即使最近疫情問題，她至少保持1星期也要跑1次。陳穎妍提到感情事就眉飛色舞，她說：「唔知係唔係疫情關係，好多人留在香港，我發覺近來多咗好多追求者，特別多桃花緣，有唔同嘅人約我食飯。（有冇可以發展對象？）有嘅，但都要觀察吓先。」