6招擊退　口罩肌煩惱

長期戴口罩令皮膚出現種種問題，要改善這些情況就要做從控油及防止濕氣做起，同時也要在適當時候讓肌膚抖抖氣。（互聯網）

第4波疫情來勢洶洶，睇怕口罩這個「時尚單品」都要繼續陪住大家一段長時間。雖然隨着近日天氣轉冷，皮脂分泌也大減，肌膚泛油和侷促的問顯也略見改善，不過想內外夾擊、全面擊退各種肌膚問題，以下這6招絕對要收藏。

1.使用清爽型、成分天然護膚品

長時間戴口罩令皮膚感覺侷促不適，如再使用質地厚重及過分滋潤的護膚品，就更加重肌膚負擔，更易出油甚至引發其他肌膚煩惱。所以戴口罩前的護膚程序應該化繁為簡，盡量選用水潤清爽及成分簡單、天然的產品，減少對皮膚造成刺激。

2.選擇控油底妝產品

戴口罩時最好當然是避免化妝，但愛美的女生或有需要脫下口罩的情況下都會忍不住化一化。這個時候除要選用質地貼薄的粉底外，亦可以選用控油妝前乳，部分妝前乳亦有調色的功能，如果可以省卻粉底就可免則免啦！

3.無底妝亦要上碎粉

口罩是沒有防曬的功能的，所以基本的防曬也是要做到足，最好選擇一些質地清爽且能控油的防曬產品，再加上一層碎粉，除了有提亮膚色和修飾毛孔的作用外，最重要是有控油及防止口罩與肌膚摩擦的作用，減少皮膚敏感。

4.定時讓皮膚呼吸

「口罩肌」的形成最主要原因是空氣不流通以及口罩內濕氣過重。所以在環境許可和雙手潔淨的情況下最好每隔1~2小時脫下口罩抖抖氣，如果皮膚有出油的情況可用紙巾或吸油紙印走油脂再重新戴上口罩。當然4~6小時更換一個新的口罩就最好，特別是敏感肌及油性皮膚，密啲換會大大減少肌膚問題。

5.回家立即洗面

回家後第一件事除了是消毒外就是潔面，除了防止病菌有機可乘外，亦可以洗走污垢和多餘油脂，令皮膚有更好的呼吸環境。但亦要注意不要過度清潔，選用溫和的潔面產品之餘，每周敷一至兩次深層清潔面膜便足夠。

6.注意補濕、維持水油平衡

穩定皮膚的水油平衡才可以提升肌膚的免疫力，為皮膚做好防護。除了選擇具消炎抗菌功效的護膚品外，亦要注意補濕，每周約敷2~3次補濕面膜，打好防禦基礎。