Nanoleaf高光智能燈　聲控千萬色調

智能家居興起，產品門檻亦愈來愈低，當中最容易入手及安裝的裝置，首選智能燈。Nanoleaf最近推出具變色功能的LED智能燈泡及LED燈條Essentials系列，顏色選擇高達1,670萬種，並兼容HomeKit平台，透過「家居」App或專用程式就能改變顏色，用戶更可經「喂Siri」下達開關燈、轉色及調節光暗等指令，輕鬆改變居室氛圍。

Essentials系列均內置自然光韻律功能，能夠自動在不同時間提供人體最合適的色溫環境，當中智能燈泡具有市場上最大的色溫幅度，提供最光亮的2,700-6,500K燈光，平均亮度為806流明及最高1,100流明。實測所見它較一般智能燈泡明亮，而且在低延時技術下，轉色或調節光暗基本上一步到位。若數量有一盞或以外，更可把它們合成一組配件，一個指令控制多盞燈泡，非常方便。

燈條方面，每組LED具有4個白色燈光，分別是2個暖色和2個冷色，每米又配備21組LED，最佳亮度界乎2,000至2,200流明，而燈長則有80吋，用戶可按需要剪開拼接，配合3M貼紙，貼於電視背或櫃底均十分適合。美不足是它要以三腳火牛取電，若能經USB「尿袋」取電的話，走線會更加容易。