【金鈴12星Ｘ萬希泉】傅穎Dry足3年　處女座完美主義累事？

藝人傅穎早前接受「金槌拍賣官」金鈴主持的繽FUN星網全新節目「金鈴12星Ｘ萬希泉」訪問，這個節目一連12集，訪問不同星座的藝人，暢談一番。傅穎沒有拍拖Dry足3年，在未遇到心動對象之前，她寧願放時間完成人生大計，繼考取中級咖啡師牌後，她很想考一個有關照顧野生動物牌照，想拯救澳洲樹熊。

傅穎（Theresa）屬處女座，個性亦入型入格，有活潑外向一面，亦有沉默寡言一面，由於不太會表達自己，以致身邊朋友也會覺得她較難接近，節目中，金鈴提出一條測試題，測試Theresa是否需要改進與伴侶相處的地方，Theresa揀選了很注重與伴侶一起時的氣味，金鈴套用星座專家的分析，指Theresa於約會時很容易受到周遭氣氛影響心情，建議拍拖時要放鬆一點，Theresa即笑言好耐冇約會，她說：「單身咗3年幾，未遇到心動呀，我覺得如果唔係真係自己好鍾意，唔會去開始，連試吓呢個動作，我都算喇！」她講笑要求完美的個性，已經入了血，變成習慣，但隨着人愈大，愈少執着，現在只會對自己能控制的工作範圍要求達到完美，說：「覺得大個咗反而冇咁處女座，發現其實好多嘢都好小事。」

她說人生有很多東西想做，她想養貓和學泡咖啡，兩樣也做到了，她說：「我想去考個照顧野生動物牌照，其實係年初澳洲大山火，想過去照顧樹熊，順便學好英文，問過係需要一個野生動物牌照先可以去照顧樹熊。」另外，Theresa又重提早年患上抑鬱症及在大陸發展時被迫去飯局的驚險經歷，無所不談。想收睇完整訪問，記得留意明日下午5時在繽FUN星網播出的「金鈴12星Ｘ萬希泉」節目！