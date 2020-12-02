甜蜜如新婚！露雲娜冧唱老公Forever譜三世情緣

靚聲歌手露雲娜籌備兩年推出的Hi-Fi新碟《下雨天》銷量大賣，更深受發燒碟愛好者愛戴，帶挈她升級成為「Hi-Fi女王」！她坦言相當榮幸，感謝公司投放資源，讓她成為首位使用英國最新MQA-CD錄碟技術的粵語歌手，她亦打算開演唱會答謝樂迷支持：「本來今年3月趁公司55周年開演唱會，最後搞唔成，希望出年開到，最好到時大家可以除口罩，少啲隔膜。」

講到新碟花了兩年時間籌備，她透露從1千首歌曲中精選10首最愛的作品翻唱，每首歌都各自有獨特的故事，似是見證其一生。她最難忘的卻是由老公Perry Martin親自作曲填詞的新歌《Forever》，她說：「佢覺得前世同過我一齊，今生搵番大家，來世都想繼續做夫妻，永遠認定做彼此嘅伴侶，所以歌名叫《Forever》，真係好感動。嗰陣佢話有驚喜畀我，我一睇份詞即刻喊咗出嚟，冇諗過會寫到咁，原來佢由2014年已經開始寫，可以話記錄住我哋嘅婚姻。」她續指老公向來浪漫，不時寫紙仔炮製小驚喜，而她則下廚回禮。講到2人結婚7年，她坦言意想不到：「我哋到依家都係新婚期，完全冇7年之癢，反而會覺得『原來識咗7年咋？』因為太熟，好似識咗好耐咁，大家性格好夾、好有默契，例如錄歌嗰陣，我哋隔住錄音室咁遠，都好似有心靈感應，Feel到佢諗緊咩，平時都係，佢未開口，我已經接到佢講嘅嘢。」

此外，她在新碟分別翻唱好友陳百強及林憶蓮的歌曲，她表示難忘當年相處時光：「Danny（陳百強）第一個演唱會就係搵我做嘉賓，嗰陣一齊跳Sexy嘅Disco舞，喺屋企練嗰陣佢揸爽身粉、我拎梳扮Mic，好搞笑！同憶蓮就成日出嚟飲嘢，喺蘭桂坊傾到凌晨，真係好開心。」

至於講到翻唱後輩張敬軒（軒仔）的《青春常駐》，她就表示非常欣賞對方，更趁機邀歌：「首歌寫得好好，唱嗰陣情緒好崩潰，唱到哽咽，好想同軒仔同台，最好佢寫首歌畀我。（仲睇好邊位新一代歌手？）女嘅有AGA，男嘅就我師弟歐信希，佢哋都好有潛質。」

場地：葡匯咪走雞葡國餐廳