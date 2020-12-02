澤山璃奈　冰上美人魚再出發

澤山璃奈有「冰上之美人魚」嘅稱號。（互聯網）

傳說美人魚長得漂亮唱歌又好聽，而喺現實中亦有美人魚，不過佢唔係活躍於海洋之中，而係喺冰上，講緊嘅就係有「冰上之美人魚」稱號嘅澤山璃奈，最近佢重新出發拍寫真，再次為大家帶來視覺刺激！

健美麗人

日本好多女運動員唔單止身材夠晒弗，而且仲美貌如花，因此佢哋經常被寫真界睇中，邀請佢哋拍攝寫真，好似木村涼香同永井里菜咁，拍寫真前就係體操選手喇。而今日同大家見面嘅澤山璃奈就更加厲害，因為佢係一位屢獲殊榮嘅溜冰選手，更有「冰上之美人魚」之稱。

雖然璃奈已經年過30歲，但係清麗且標致嘅面孔仲係咁迷人，而且一直勤力做運動，身材健美又結實，腰肢同雙腿都纖幼，但係上圍卻十分豐滿，胴體凹凸有致相當吸睛，仲有肌膚帶點古銅色睇落更添健康感覺，比起好多嫩口寫真妹吸引力更強。

多才多藝

佢喺2006年參加選美活動「東麗游泳衣Campaign Galle」後，從而投身演藝界及寫真界，出道之後推出過唔少寫真集，同時亦演出過好多電視節目，仲做過天氣女郎添！另外，佢亦係一位歌手，為女子組合LOVEACE嘅主音，亦曾經為組合親自作詞，認真多才多藝！

從事演藝事業之餘，璃奈仲繼續以溜冰選手身份挑戰不同比賽，而且仲獲獎無數，例如連績3屆夥拍水谷太洋贏得全日本花樣滑冰少年錦標賽冰舞冠軍，現時佢亦經常出席不同溜冰表演活動。最近璃奈重返寫真界發展，相隔8年再推出寫真DVD《素顔の私》，同時佢亦繼開設個人視頻頻道，實行喺多個網絡平台搶佔人氣！

澤山璃奈近期動作多多，不停進行寫真演出，亦喺多個網絡平台曝光，想留意佢最近有咩新消息，就一定要多啲留意佢嘅社交網喇！

Profile

年齡：32歲

身高：5呎4吋

三圍：34C-24-34