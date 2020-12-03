吉時：上午7時至9時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、中午11時至1時

宜：嫁娶、移居、理髮

忌：開業、動土、結網

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：1、3、6、9

幸運顏色：黑

生肖指數 是日吉星：雞

鼠：↑ 以往看不起或沒留意你的人，亦打從心底被你感動，可向心儀對象表白。

牛：→ 在這辛苦的一天裏，在臨尾會出現變化，有個好的開始就是成功的一半。

虎：→ 若有重要事情，無論公或私的，需要得到對方的回覆，獨斷獨行惹麻煩。

兔：↓ 十分情緒化的一天，做事眼高手低，凡事宜客觀務實。藍色有助穩情緒。

龍：↓ 小心同輩、同事或朋友，主動向你獻殷勤，你要加倍小心，或另有意圖。

蛇：→ 除了要辛勞一些外，還要給客戶一些甜頭，否則會被對手搶去重要生意。

馬：→ 容易被外表蒙騙，很多似是而非的假象出現，影響你的判斷。白色助運。

羊：→ 今天的是非小人特別多，女士更會受影響，有不理性表現。宜做好本分。

猴：↑ 會多應酬、出門和出差，不過可爭取更多發展的機會，有利未來的機遇。

雞：★ 人氣指數旺，說服力亦強，好好利用此優勢來推廣業務，取得別人信任。

狗：↓ 是日沖煞，這天應多注意飲食及有足夠休息，否則容易得病，沒有精神。

豬：→ 今天做事不能太急進，或會引致不良後果，循序漸進的方式會較為妥當。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌

十二星座 是日運程

白羊：事業運稍佳，但壓力較大，爭取發展良機同時，宜爭取休息，以保持鬥志和狀態。

金牛：事業運稍佳，但人事阻力或會稍大，宜注意溝通及人際關係，小心處理文書等。

雙子：出勤、公幹及海外項目等或有阻力，小心處理人際關係及交易過程，進展將更佳。

巨蟹：財運稍遜，出門、旅遊等，小心看管財物。出勤、出差等宜注意交易等工序為佳。

獅子：戀愛運雖好，但情緒及家庭運一般，宜注意言談態度，溝通及相處情況將更和順。

處女：工作運稍佳，但精神狀態稍遜，或會易感疲倦，開單等機會不乏，但需多予耐性。

天秤：人緣及桃花運稍佳，但社交運不穩，人事問題或會較頻，不論公私，宜多予協調。

天蠍：情緒及家庭運不俗，但家事或會較頻，公事壓力或會較重，宜多放鬆，避免毛躁。

人馬：辭令及思考力佳，但就宗教、旅遊、嗜好等話題，較易引起意見分歧，避免爭辯。

山羊：財運雖好，但經濟狀況卻處於變動期，趁機檢討與重整，將有助達致長遠改善。

水瓶：人氣較旺，但戀愛運卻帶點不穩，宜多體貼伴侶的需要和感受，關係將更和諧。

雙魚：士氣較旺，但身心狀態稍遜，或會易感疲倦，宜爭取休息，減少公餘社交或應酬。

預測：下周一起，傳染病風險回升，疫情或見惡化，須提高戒備。