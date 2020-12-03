緋聞男女再合作 土屋太鳳小背心孖山崎賢人闖關

山崎賢人與土屋太鳳第4度合作，演出劇集《今際之國的闖關者》。

26歲日本男星山崎賢人，向有「漫改小王子」稱號。他擔正影視平台Netflix明日上架的新劇《今際之國的闖關者》，與前緋聞女友土屋太鳳再合作。劇集改編同名漫畫，山崎飾演沉迷電玩的宅男有栖，在神秘指引下捲入一場限時「生死遊戲」，與土屋扮演登山家宇佐木聯手過關。兩人早前便接受《東網》電郵訪問，大談拍攝幕後花絮。

問：兩位時隔5年第4次合作，感覺到對方有什麽改變?

山崎：感覺大家都變成熟了。能夠跟在不同作品中一同跨過困難的太鳳再合作，真的讓我感到非常安心。雖然拍攝時間很長也很辛苦，但還是一起成功克服了。

土屋：我很開心，賢人不論作為演員還是一個普通人，我也十分尊敬他。這種信賴的感覺，就也好像宇佐木對有栖的信賴一樣。今次我也是一邊享受這些新鮮的刺激感、一邊感動地完成拍攝。

山崎：這我很開心呢。

問：今次作品風格較以往兩位出演的作品很不同，事前有沒有做什麼訓練或準備?

山崎：我覺得太鳳的準備做得比較多，像那些動作場面，你準備了多久?

土屋：攀爬的場面練習了兩次，但我覺得我沒有天份，肌肉真的很辛苦！當然為了準備角色，我有去跑步，因為攀爬的人身型都很纖瘦，所以我集中這點做準備。

問：請談談你們在拍攝過程中最難忘的一幕。

土屋：果然是在冬天穿泳衣拍攝的鏡頭，因為劇集從夏天拍到冬天，所以真的很冷。我一直想著除了要加油外，也沒有別的辦法。

山崎：其實8集的內容真的非常豐富，也有很多難忘的場面。好像有朋友在眼前死去，想像每天都要在極限的狀態下度過，這些場面都很辛苦。

問：兩人在劇中多次說了「一定要活下去」、「我要活下去」等對白，對兩位來說，為了生存下去，最重要的東西是什麼?

山崎：是對身邊的人的愛吧。

土屋，我也這麼想的。愛情。