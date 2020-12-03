東方日報C2：廖慧儀舊愛墮樓亡　遺書：失去你是最大折磨

港姐廖慧儀與前男友Sam分手後糾纏不清，最終不歡而散。日前廖慧儀接受本報專訪時坦言與Sam的關係已經畫上句號，惟昨日Sam突然墮樓身亡，其遺書更直指失去了廖慧儀是他一生最大挫折、折磨，想到以後的另一半不是她，找不到生存下去的理由⋯⋯慘被千夫所指的廖慧儀及「緋聞新歡」孔德賢一直潛水沒有回應。

有「狂野空姐」之稱、參選港姐大熱倒灶的廖慧儀，一直新聞不絕，她與Sam的關係亦糾纏不清，Sam更曾開名叫藝人孔德賢不要再找他的女朋友，擾擾攘攘之下，廖慧儀最終與Sam分手收場。自10月底分手後，正當大家以為Sam的生活回復正常之際，昨晨6時許，一名27歲姓張的男子由油麻地渡船街一大廈高處墮下，倒臥於馬路上，救護員到場將昏迷事主送往廣華醫院，搶救後證實不治，事後驚悉死者正是Sam。

9月起失去一切

而Sam於事發前半小時曾於社交平台限時動態中以英文留言，內容大致感謝人生路途上曾支持過自己的人，並透露過去兩個月精神及身體上均「受到折磨」，再無法忍受下去，又留下「再見」、「請原諒我」等字句。出事後，其妹透過Sam的電話回覆短訊謂：「哥哥已經不在，謝謝關心，妹妹上。」

其妹及後再公開Sam在電話備忘錄中留下的遺書，遺書中Sam道出他對人生無奈，懷念當日與廖慧儀的甜蜜日子，亦對她另結新歡作出控訴。他寫道：「自從9月起經歷失業、被背叛、分手、失戀，所有我一直珍而重之，確立我身份的東西，最愛的女朋友、工作，全部一下子失去了，生活每天醒來失去了重心、支柱，每天睡醒彷彿已經不知道是為了甚麼而活，每天醒着能望到的人，都消失，不再在你生命中出現，一直在情緒崩潰不穩定的情況下，每天被噩夢驚醒，睡醒會出冷汗，心跳好快，心好痛，很多用好長時間心血付出的東西，原來都可以一下子就全部消失，我已經覺得人生很累，不想再繼續落去。失去了你是我一生最大的挫折和折磨，只要想到如果以後的另一半不是你，結婚生兒育女的也不是你，就不想再繼續下去，真的是找不到生存下去的理由……」

抱怨選美後改變了

Sam指自廖慧儀選港姐後，一切都變了：「這也許就是你一直以來想要的知名度，受人注目的感覺，你一直想要的東西終於實現。你的世界眼界擴闊了很多，你的世界不再只有我一個……參選後短短一個月，發生了這麼多事，我失去了所有東西，就算在當時我有多失意，你也沒有覺得需要陪伴我渡過難關，相反，你瞞騙我、隱瞞我，在我最需要你的時候，你用無數個大話瞞住我跟另一個人出去，當你在做這些事時，你有否想過對我造成的心理打擊陰影會有多大？……如果將來新娘老婆不是你，我也沒有生存下去的理由，假如是這樣，不如就到這裏就算了，好嗎？」

而Sam妹接受傳媒訪問時，表示曾告知廖慧儀噩耗，但對方沒有回覆，她指兄長一直表現消沉，上過天台5、6次，都被她與朋友拉回。她承認難免會怪責廖慧儀，可是愛情之事始終很難說，不可以說100%是她的錯，但最大原因一定是她，只希望哥哥可以安息。

「戀情理性上已結束」

廖慧儀昨日原要出席無綫活動，後以身體不適為由缺席，昨日記者於廖慧儀大埔寓所樓下以對講機聯絡她，她「喂」了一聲之後，知是記者便沒再回應。而日前廖慧儀曾接受本報專訪，她直言與Sam的戀情已畫上句號，沒有聯絡，認為不聯絡對大家也好，當時問到她知否Sam是否已放下？她坦言：「呢樣就唔清楚，有段時間冇聯絡。件事已經解決咗一段時間，自己做咗應該做嘅，對方唔接受都冇辦法，大家同意咁樣去結束，情感上可能難接受，但理性上已經結束。」

對於被指參選後變了，廖慧儀亦為自己平反：「其實冇咩改變，分開係因為大家唔夾，純粹係兩個人嘅事，唔關環境改變。」廖慧儀亦強調分手不涉及第三者，與孔德賢也少有聯絡。