港鐵推出網上手語聖誕歌及DIY環保樂器學堂

【營業資訊】聖誕鐘聲漸近，港鐵公司將舉辦一系列以綠色環保及社區共融為主題的免費網上親子活動，讓大眾保持社交距離之餘，亦可歡度一個充滿悠揚樂韻的冬日佳節。

港鐵公司與黑暗中對話(香港)基金會合作，由12月8日起在車站及多個網上平台播放「手語聖誕歌」，將琅琅上口的聖誕歌加入具港鐵元素的歌詞，並由港鐵職員演繹，而網上的手語學堂更包括趣味手語問答遊戲，讓大眾一起學習簡單的鐵路及聖誕祝福手語。

此外，「環保爸爸」麥偉林先生(Norman)將於12月15日及17日舉辦DIY環保樂器音樂學堂，示範如何將口罩盒、玩具列車路軌、紙筒等材料升級成環保小結他、搖鼓、沙錘等環保樂器。為促進社區共融文化，港鐵與香港小童群益會賽馬會南葵涌青少年綜合服務中心合作，於12月19日為該會的小朋友提供DIY環保樂器網上課堂，由港鐵公司安排材料包予小朋友製作樂器，並教授如何彈奏聖誕樂曲，提早感受節日歡樂氣氛。

港鐵公司公司事務總監蔡少綿小姐表示：「戴上口罩及保持社交距離已成為疫情下的新常態。我們希望一系列網上聖誕節目有助紓緩疫情下的壓力，並為社區注入歡樂氣氛，同時促進社會可持續發展及共融文化，以手語打破口罩隔膜，向家人朋友送上節日祝福。」