美國師奶真人騷爆疫！Paris Hilton母親與3拍檔確診

全球新冠疫情形勢仍然嚴峻，美國師奶真人騷節目《Real Housewives of Beverly Hills》（《RHOBH》）3位女星近日同告確診新冠肺炎！

節目中3位女星Dorit Kemsley、名媛Paris Hilton母親Kathy Hilton以及Kyle Richards，被傳驗出對新冠病毒呈陽性反應。而製作節目的Bravo頻道亦已向傳媒證實消息。據知她們沒有嚴重的病徵，目前於家中隔離已差不多康復。查實上星期，有消息指該節目有工作人員感染而停拍。當時並未知確診者身份。節目於10月跟隨防疫守則之下開拍第11季，每位參與拍攝的人士要經過檢疫才可開工。

除了《RHOBH》3星中招之後，美國殿堂級女歌手Gloria Estefan近日於社交網拍片時亦自爆上月染疫！63歲的她說：「過去幾星期，我成為並中一個新冠肺炎的受害者。」她表示自己去到邊都會戴口罩，不過有次與家人去食飯，期間有fans唔戴口罩走過來叫她。由於當時他們太近相信是被他們感染。