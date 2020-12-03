【健樂事】大雪將至　歎火鍋保健貼士

吃火鍋要吃得健康，背後有不少學問，由選湯底、揀食材，以至進食次序都要好講究，否則有機會墮進致肥陷阱，甚至引發三高問題。（互聯網）

下星期一（12月7日）是「大雪」，即冬季第三個節氣，見到個「雪」字，大概都知未來的日子會愈來愈凍，相信不少人會趁機打邊爐吧！的而且確，天冷的日子，很適合嘗一嘗熱騰騰的火鍋，但有些事項必須留意，否則有可能病從口入！以下是6個歎火鍋的小貼士，為健康着想，大家切勿看過便算！

貼士1：湯底首選清淡

要減低脂肪攝取量，湯底應選皮蛋芫荽湯底、豆腐湯底、昆布湯底等，又或可自行製作，利用白蘿蔔、粟米、番茄等食材烹調一個蔬菜湯底。至於以惹味見稱的麻辣湯底與豬骨湯底，相對高脂，因烹調過程中，骨頭或雞皮的脂肪會融入湯液，所以不太健康。另外，辛辣口味容易令人體濕熱增加，體質熱盛者並不適宜。

貼士2：內臟不宜多吃

選擇食材要留意熱量，以肉類為例，應以瘦牛肉片、去皮雞肉代替肥牛或午餐肉。丸類方面，應以牛丸、墨丸、貢丸等無餡款式代替芝心丸、芝士腸等。另外，牛骨髓、豬肝、雞子等動物內臟不宜多吃，因當中含大量脂肪和膽固醇，容易引起心血管疾病。

貼士3：先烚菜後煮肉

空腹吃肉容易攝入過多脂肪和熱量，而且打邊爐時，肉類中的脂肪會滲進湯底，而蔬菜的纖維又很吸油，若先吃肉後吃菜，變相吃了不少脂肪。最理想的進食次序應是先食薯仔類，接着是葉菜類，最後才是肉類，好處是可以增加飽腹感，亦可減少嘌呤等有害物質進入體內的分量。

貼士4：控制煮食時間

普通肉類如雞、牛肉、羊肉、五花肉等，約煮10至15分鐘才能全熟；海鮮類如魚頭、鱔魚、蟹、蝦等，因恐其含有不少寄生蟲或微生物，必須多煮一會，至少15分鐘或以上。

貼士5：切勿過鹹過油

調味料方面，盡量避免過油過鹹的配搭，惟市面上現成的醬料多以高脂、高鹽為主，以沙茶醬為例，每100克含有約650卡路里！若想健康一點，可用適量的低鈉豉油，加入新鮮蒜蓉、薑、葱等，便可少鹽少脂。

貼士6：少喝啤酒凍飲

吃火鍋時，不少人愛以冰凍啤酒解渴，但一冷一熱，對腸胃刺激過大，容易引發胃脹、胃痛、胃痙攣、腹瀉等腸胃問題。此外，凍飲會刺激胃部血管收縮，減緩腸胃蠕動，消化液減少分泌，消化酶活性也會下降。想以飲料下火，可選擇竹蔗茅根水、綠茶、菊花茶、金銀花茶等。