實測HUAWEI FreeBuds Pro、FreeLace Pro　降噪有感　音色悅耳

【特約報道】繼真無線耳機後，降噪技術慢慢在耳機界普及起來，然而整體質素仍是良莠不齊，部分只是「掛羊頭賣狗肉」，降噪開啟前後分別不大。HUAWEI最新發表的FreeBuds Pro內置混合主動降噪技術，做到「真降噪」；同期仲有針對運動人士、支援雙主動降噪技術的HUAWEI FreeLace Pro推出，一於同大家開箱試齊兩款！

佩戴舒適 簡單配對

耳機戴在耳窩裏，暴露人前外觀好重要。這方面HUAWEI FreeBuds Pro擁有俐落分明的機身線條，耳機柄呈長柱形設計，破格又新穎。顏色則有冰霜銀、陶瓷白、碳晶黑三款，受測的冰霜銀擁有極像真的仿金屬塗裝，予人專業感覺。耳感又如何？耳機每邊僅重6.1g左右，小巧輕盈佩戴起來宛如無物，而多得前後聲腔導通設計，使耳內外氣壓平衡達致空氣流通，負壓感近乎零，配合隨盒3種尺寸的柔軟矽膠耳塞，全天候佩戴都感到舒適。

HUAWEI FreeBuds Pro的配對很簡單，只要打開充電盒再靠近HUAWEI手機，手機便會自動彈出配對示窗，點擊即可配對。配對成功後，以後只需戴上耳機，便可快速自動連接，也可從畫面看到剩餘電量，超細心！耳機更支援跨設備、跨系統的雙設備連接，可與兩部不同系統的智能設備同時配對，毋須來回切換，又是另一設想周到之處。

三重降噪 效果討喜

HUAWEI FreeBuds Pro採用混合主動降噪技術，耳機內外設有雙咪高峰，分別檢測外部環境及耳道內的雜音，再利用精密聲學元件發出反向降噪聲波精準消除噪音，最大達到40dB的降噪效果。另外，耳機又會根據用戶所在的聲音環境進行快速識別，判斷當前噪音類型，並自動在輕度降噪、均衡降噪和深度降噪之間進行切換，以獲得恰到好處的降噪效果。

在巴士上測試，開啟深度降噪後，旁邊人聲、車聲頓然消失，平時擾人的低頻引擎聲大幅降低，原本聽不太清楚的音樂立時清晰許多，而且它沒有其他消噪耳機所帶來的壓力或窒悶感覺，相當討喜。下了巴士，則可長按耳柄從降噪模式切換成透傳模式，毋須摘下耳機也能傾聽外界聲音；而它更擁有獨特的人聲透傳模式，可適當降低環境聲音，獲得更清晰通透的人聲，避免錯過交通廣播。

均衡耐聽 續航力久

HUAWEI FreeBuds Pro內置11mm動態驅動單元，先天尺寸比一般藍牙耳機大，並支援動態EQ調節，無論佩戴方式或姿勢如何變換，耳內咪高峰即時接受音源訊號變化後，動態均衡調整器都會立即進行調整，保持聲音和音質的平衡。試聽藤田惠美的《Close to You》，取樣為24bit、192kHz的FLAC無損音質，各頻段表現均衡，人聲圓潤，樂器聲分析力高，低頻亦見飽滿，整體柔和悅耳，相當耐聽。

智能方便操作

耳機另一賣點是操作，用指尖在耳機柄處上下滑動，音量隨之放大或減少，而捏一下則可播放或暫停音樂，聽歌毋須經常拿出手機，自然更加陶醉在音符之間。電量也是用戶關心的課題，此耳機在關閉降噪的情況下，單次充電的聆聽時間長達7小時，開啟降噪的話也有5小時之久，比AirPods Pro更加長氣。

跟機的充電盒則內置580mAh電池，總電池續航長達30小時，聽足一日一夜都無問題！

運動專屬 HUAWEI FreeLace Pro

再看另一款耳機HUAWEI FreeLace Pro，它採用運動耳機流行的掛頸式設計，提供雲杉綠、曜石黑兩色，同時兩邊內置磁石，磁力感應器能智能識別耳機狀態，耳機吸合時自動暫停連接；分離時再重新自動連接。其雙重主動降噪功能配合業界領先的穩定降噪演算法，保證用戶在不同雜訊場景、不同佩戴條件下，都可以獲得出色的降噪體驗，最大降噪深度同樣提升至40dB，實測跑步可將風聲隔絕，運動聽歌必備！

FreeLace Pro配備14mm高動態鎂合金振膜動圈單元，配合獨立的低音導管，形成諧振效應。試聽BLACKPICK的《Lovesick Girls》，低音澎湃有力，人聲層次分明，高音清亮通透，聽舞曲一流！順帶一提，此耳機還支援HUAWEI HiPair技術，插入手機即可進行藍牙配對或充電，只需充電 5分鐘就能播歌5小時，滿電狀態可連續使用24小時，續航力驚人。