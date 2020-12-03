傳出軌「食」女網友　黃俊捷被爆完事周圍搵處女血

22歲內地男星黃俊捷擁有185公分高挑身材，因演出《三生三世枕上書》白真一角而爆紅，正值事業爬升期，卻爆出和富家女的戀情，甚至遭一名女網友指控劈腿，指出2人第一次發生關係時，男方完事後還在床上找處女血，然而對此黃俊捷澄清，該名女網友只是酒店偶遇的女學生，爆料內容不屬實。

黃俊捷近日被影到與一名富家女在街上牽手，行為非常甜蜜，但之後被女網友「花兒超級乖」附上對話截圖爆料，指黃俊捷主動搭訕她，在微信上積極進攻，聊天一段時間後，10月2人便決定開始交往，女網友強調，2人在一起後，她還先確認自己是女友身份，而對方不是約炮，才答應發生關係。

女網友在事前就先表明自己是第一次：「第一次做完，（男方）到處找血，沒找到覺得我騙他。後來看到了才開始道歉。」她透露黃俊捷堅持不戴套，事發隔天還催她去買避孕藥，為了確認她有吃，男方還堅持要她拍照，女網友同時曝光2段錄音檔，內容提及「流血」、「把褲子脫了」等等，相當露骨。

對此，黃俊傑在微博回應，他大方認了和富家女的戀情，然後全盤否認女網友的爆料，他解釋該名女網友是他在酒店偶遇過幾次的學生：「接連幾次在劇組的電梯、過道、大堂偶遇過幾次，所以才會有前幾次錄音裏閒聊。」並表示此事會交給法律部門處理。

不過對於男方否認，「花兒超級乖」則表示手中有更多錄音檔：「敢出軌不敢認，用不着他走法律我都要去報警，我真是愛了個甚麼東西。」雙方說法不一，網友都食住花生等看戲。