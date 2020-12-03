【加國工作】搵工很難？加拿大就業實況

加拿大上月宣布，將為港人新設3年的開放式工作簽證，香港的大學畢業生亦能申請，在加國工作1年後，更可申請永居，令不少年輕人蠢蠢欲試。不過在97移民潮後，不少港人都從加拿大回流，都說着「新移民找不到工作」或「生活離不開唐人街」之類感言……究竟現實中，加拿大是否真的很難搵工？

愈年輕愈易就業

加拿大最低工資有多少？

加拿大福利完善，亦設有最低工資，不過各省最低工資標準都略有不同，時薪工資約在C$11至C$16（約HK$66至HK$96）之間。最多港人移民的多倫多（安大略省）現最低工資為C$14.25（約HK$86），而現為C$14.6（約HK$88）的溫哥華（卑詩省）明年更將調高至C$15.2（約HK$91），若每周工作40小時，一年就能賺到C$31,618（約HK$189,698）也算不錯。而且加拿大對加班及假日津貼，都訂有標準，如每周工時超標（例如安大略省標準是44小時），勞工就可得時薪1.5倍的OT錢。

加拿大各省最低工資公告

加拿大搵工途徑

加拿大搵工，雖說沒想像中難，但加國近年經濟低迷，用工作簽證求職未必能一帆風順，建議你先別太介意工種，該以提升在地工作經驗為先。以下幾個搵工途徑，不妨積極嘗試：

（一）招聘會

在加拿大各區，學校或民間單位都會經常舉行招聘會，不但有很多大企業會參加，入場費也是全免，能提供最快最直接的面試機會。招聘會主要是為畢業生或剛投身社會人士而設，當中以銀行、客服人員、酒店管理、資訊科技、電訊及業務流程外判行業為多，不少更是中層職缺。求職者須自備履歷表，在攤位間尋找機會，即使最終找不到工作，也可賺取面試經驗。想知道更多招聘會資訊，可瀏覽Eventbrite網站，它是加拿大當地企業愛用的平台，常有招聘活動資料分享。

Eventbrite

（二）求職App

加拿大同樣很流行網上求職平台，其中的Linkedin、Glassdoor與Indeed均設有官方App。Linkedin是全球最大專業人士社群平台，你須先建立自己Portfolio，再加入各產業群組提高就業機會。Glassdoor就可查詢各公司評價與薪資水準，甚至可可見到員工爆料，作為選工參考。而Indeed是全球最大搵工平台，它像個專搵工搜尋器，能整合網絡上各工作空缺。

Linkedin

Glassdoor

Indeed

（三）求職網站

加拿大常用的求職網站，尚有Jobbank、Eluta.ca、Workopolis及Monster.ca等等。Jobbank是加拿大政府的求職網，有齊人力資源部所登記的職位空缺資料。Eluta.ca是加拿大網站，它連結了不少徵才網頁，能提供過萬個在加拿大各地的職缺Workopolis就附設多元化功能幫你找工，例如設每周新工作提醒。而Monster就提供埋資源幫你建立履歷及求職信。

Jobbank

Eluta.ca

Workopolis

Monster.ca

（四）其他求職機會

加拿大社會華人很多，故少中文報紙也不少，當中很多還是免費的，香港人有兩文三語優勢，不妨試試在中文報紙上找工作，時有「中文老師」之類兼職可找到。另外也不妨多參加當地的志工（志願從事服務工作的人）活動，既能提升英文溝通能力，也可增強人際脈絡，提高「朋友介紹」機會。

小總結：加拿大生活有選擇

加拿大消費高，錢也不容易賺，大城市樓價更年年升，在加國打工豈非跟香港沒分別？是有分別的。加拿大地方大，各省物價、政策、生活節奏都有不同，大家都可按自己能力，選擇適合自己的一線、二或三線城市生活，不像香港只能跟全球最高的樓價「拚命」。其次加拿大對藍領階級，跟對白領階級都同樣尊重，專業藍領待遇甚至可比白領更佳，只要夠年輕夠賣力，加拿大打工其實不愁沒出路，所以無論工作或生活，選擇都可以比香港多。