「Figure之父」聯名　「樣本」鞋登場

以標誌性Gardener Figure聞名於世的Michael Lau（劉建文），多年來創造出無數經典藝術作品，與此同時這位「Figure之父」亦經常受一些潮流界的人氣品牌邀請合作，將其藝術創意注入各款潮流單品當中，從而打造出備受國際關注的聯名企劃。今年，Michael Lau就繼2017年「SAMPLE SUEDE」及2018年「SUEDE 50」後，第3度與運動品牌PUMA攜手合作，主角鞋款就正是「SUEDE VTG」，而且更會有服飾及人偶Figure同步推出，盛大規模更勝前兩回合作。

系列主角「SUEDE VTG」設計承接兩款前作的「樣本」概念為靈感，將坊間常見布辦四邊的鋸齒形細節融入鞋款當中，採用滿載節日喜慶氣氛的紅色作主調，而左右腳的顏色組合以至深淺程度都並非一樣，以鴛鴦錯配的設計去帶出「樣本」有誤差的創作精髓。此外，今回Michael Lau x PUMA聯名系列更推出包括：Sample Track Jacket、Grapic Crew、Hoodie及Woven Pants等多款服飾單品。當中設計採用Patchwork拼貼剪裁作主打，並特別加入「左右」、「Too Tight」及「Too Small」等字眼，模仿製衣工場「打版」時會用到的詞彙，而褲款的褲腳位置更縫上襪管細節，營造出玩味的層次效果。

搵得「Figure之父」合作又點可能冇人偶Figure推出？是次雙方亦再一次以Worth Cat Figure做主角，同樣以布辦作設計根源，而當中眼睛、鼻子、爪及尾巴則取材自PUMA CAT標誌，將會隨同鞋款及服飾系列率先推出金屬紅色版本，全球只限中、港、台三地限量發售，相當具收藏價值。順帶一提，可以預告雙方於來年將會有第二回及第三回系列發布，並有更多不同配色的Worth Cat Figure登場，大家不妨耐心等待品牌最新消息。