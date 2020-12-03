Amazfit GTR 2　外表斯文　內裏Open

運動型智能手錶大多陽剛味十足，出得跑場但入唔到廳堂，Amazfit新出的GTR 2就一改以上刻板形象，採用傳統圓形碗錶設計，並提供運動及經典兩個版本，前者採用鋁合金錶身加矽膠錶帶，後者則用不銹鋼錶身加皮質錶帶，襯西裝或套裝都好好睇。手錶屏幕唔細，窄邊框下達到1.39吋，解像度達454×454，最高亮度有450nit，強光下都睇得清楚。另外，玻璃鏡面融入了類金剛石鍍膜技術，莫氏硬度達到9H級別，耐刮耐磨，唔使錫住用！

心率偵測是智能錶基本功能，此錶內置了自家研發的BioTracker 2 PPG生物追蹤光學感測器及RealBeats心率演算法系統，可以24小時監測心率，過高的話作出警報。它另備有血氧飽和度 (SpO2) 偵測功能，高強度運動第一時間測量血氧值，加上PAI健康評估系統，呈現精準全面的健康數據。針對運動後休息需要，它對應淺睡、深睡、快速眼動期等睡眠階段，並提出改善建議，等用戶瞓個靚覺回復體力。

手錶外表斯文，內裏Open，功能完全為戶外運動而設，例如配備9軸運動感測器及高精度GPS+GLONASS定位系統，毋須接駁手機就能獨立記錄各項運動。專業運動模式更有12類，包括健走、游泳、登山、滑雪、越野跑等，防水級別達到50米，睇齊傳統高端腕錶。電池有471mAh，續航力約14天，基礎模式可用足38天。同時設有「音樂」及「通話」功能，前者有2GB儲歌，後者可利用手錶聽電話或掛斷來電。當然此錶也非全無缺點，例如屏幕的靈敏度一般，缺乏第三方錶帶等等。

規格表

屏幕：1.39吋AMOLED (454x454解像度)

錶身材質：鋁合金(運動版)、不銹鋼(經典版)

對外連接：藍牙5.0、Wi-Fi 2.4GHz

防水等級：5 ATM

定位：GPS + GLONASS

電池：471mAh

支援設備：Android 5.0或iOS 10.0及更高版本

體積：46.4x46.4x10.7mm

重量：31.5g(運動版)、39g(經典版)