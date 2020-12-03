【變性藝人出頭天】一女星獵盡4大影帝　身價億億聲

曾拍攝經典電影《潛行凶間》（Inception）、《Juno少女孕記》（Juno）及《雨傘學院》（The Umbrella Academy）等作品嘅33歲加拿大女星Ellen Page，2014年宣布係同性戀者，前年與女舞蹈員Emma Portner成婚，最近更改名換「性」做Elliot Page！其實，過往都有唔少藝人鼓起勇氣變性，同樣活得精彩！

曾經來港攝電影《桃色》嘅45歲韓國女星河莉秀，於1995年做變性手術，係韓國變性藝人始祖！佢透露讀高中男校時，發現自己喜歡男生，但因為被某一任男友話「反正你都唔係女人」而提分手，令佢下定決心要改變身體。談及變性過程，佢形容下半身好似被錘仔打過，全身腫晒，瞓喺床上2個星期，靠食止痛藥過日子！雖然佢否認迷上整容，只係「出道前做過一次整鼻手術，後來也有做脂肪移植」，但唔係每年都做，不過有網民就發現佢面容進化成「網紅臉」，眼大大、鼻高高、下巴尖，已經唔係昔日嘅佢！而感情方面，2007年，佢同細6歲嘅歌手鄭英鎮結婚，可惜婚姻只維持了10年，佢因為唔能夠生小朋友感到自責，不過今年中，佢自爆有新戀情，穩定發展中！

大陸知名女主持人金星，唔只係演員及節目主持人，仲係頂尖現代舞舞蹈家，曾擔任過《舞林大會》評委，深受觀眾愛戴。佢6歲時就清楚知道自己想做女生，28歲做變性手術，佢都好感恩父母都好支持佢。不過手術差啲令佢一隻腳殘廢，令佢諗過尋死：「那時候沮喪過1星期，要死要活跳樓自殺都想過，但後來我發現，挺公平挺合理的，因為你向生命，討了這麼一大份禮物。」金星在美國時曾與一女子有過段10年婚姻，但佢直言純粹為咗慳房租及攞綠卡而「結合」。後來佢同德國籍老公結婚，仲領養咗3個小孩，事業同愛情都好得意！

要數最靚及最出名嘅變性人，非來自泰國嘅Poyd莫屬，樣貌標緻身材姣好，就連香港人都對佢有所認識！Poyd從小就好唔鍾意男性器官，17歲時就做咗變性手術，變成女人後，急速彈起，事業發展更打出一片天，2013年曾與3大影帝劉青雲、古天樂及張家輝合作電影《掃毒》，更同家輝有激咀戲份，又與古天樂傳緋聞！2015年，佢再另外與超級影帝周潤發合作拍攝《賭城風雲II》，兩人仲不時合照，短短幾年間已經儲齊4條King，真係好巴閉，身價仲億億聲，住豪宅揸名車，被喻為係「最成功的變性藝人」！